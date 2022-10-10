Yeni Nesil Hız
Eliud Kipchoge 2019'da 1:59:40 sürede maraton koştuğunda ayağında Nike Air Zoom Alphafly NEXT% prototipi vardı. Bu olağanüstü başarı, yıllar süren çalışmaların sonucu ve Eliud'un 2017 yılında iki saatlik maraton engelini aşmaya çalışmasıyla başlayan Eliud-Nike iş birliğinin zirve noktasıydı. Eliud'un zaferi, dünyanın en hızlı koşucularını kendi sınırlarını test etmeye ve kendi rekorlarını kırmaya teşvik etti. Serin bir Ekim sabahında Eliud'un Viyana'da giydiği o ayakkabıya şimdi sen de sahip olabilirsin.
Zirvedeki yarış ayakkabımızın sahip olduğu yeni teknolojiler ve yenilikler arasında ayak tarağına yerleştirilmiş, ultra hızlı tepki veren iki Zoom Air bölmesi ve topuktaki ek ZoomX köpük bulunuyor. Maratonu iki, üç, dört veya beş saatte koşman fark etmez. Bu yarış ayakkabısı her türlü rekoru kırman için üretildi.
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Kipchoge ile İş Birliğimiz
Eliud'un bu ayakkabı üzerindeki etkisini ve neden yeni nesil uzun mesafe koşucularına kendisini geçmeleri için ilham vereceğine inandığını öğrenmek üzere maraton rekortmeni koşucuyu Kenya'nın Kaptagat kentindeki kampında ziyaret ettik. Eliud, bize şunu söyledi: "Bu ayakkabının, mirasımın bir parçası olacağına inanıyorum."
İşin Sırrı Air'de
Ayak tarağındaki iki modern Zoom Air bölmesi, sadece ZoomX köpük bulunan Vaporfly NEXT% modeline kıyasla daha fazla enerji kazanımı sağlar.
Daha Fazla ZoomX Köpük
ZoomX köpük iki açıdan benzersizdir: Hem olağanüstü tepki verir hem de hafiftir. Vaporfly NEXT% modelinden daha fazla köpüğe sahip Alphafly NEXT%, çarpma etkilerine karşı ek koruma ve yastıklama sağlar.
Karşınızda AtomKnit
Testler sırasında Nike Yenilik ekibi, tabanda kullanılan ek köpük ve iki Zoom Air bölmesinin toplam ağırlığı artırdığını keşfetti. Nike Yenilik ekibi ağırlığı azaltmak için AtomKnit adı verilen yeni bir Flyknit üst kısım geliştirdi. Buhardan geçirilip esnetilen Flyknit kumaş hafifler, ayağa uyum sağlar, su emilimini en aza indirir ve nefes alabilirliği artırır.
Kişiselleştirilmiş Karbon Fiber Plaka
ZoomX köpük ve Air Zoom bölmeleri ile birlikte çalışan tam boy karbon fiber plaka, her adımda esneklik sunar. Plaka kalınlığını ayakkabı numarasına göre ölçeklendirdik. Plaka küçük numara ayakkabılarda esnekken büyük numara ayakkabılarda daha serttir. Bu sayede ayakkabı numarası ne olursa olsun her koşucu aynı itiş gücüne sahip olur.