Eliud Kipchoge 2019'da 1:59:40 sürede maraton koştuğunda ayağında Nike Air Zoom Alphafly NEXT% prototipi vardı. Bu olağanüstü başarı, yıllar süren çalışmaların sonucu ve Eliud'un 2017 yılında iki saatlik maraton engelini aşmaya çalışmasıyla başlayan Eliud-Nike iş birliğinin zirve noktasıydı. Eliud'un zaferi, dünyanın en hızlı koşucularını kendi sınırlarını test etmeye ve kendi rekorlarını kırmaya teşvik etti. Serin bir Ekim sabahında Eliud'un Viyana'da giydiği o ayakkabıya şimdi sen de sahip olabilirsin.



Zirvedeki yarış ayakkabımızın sahip olduğu yeni teknolojiler ve yenilikler arasında ayak tarağına yerleştirilmiş, ultra hızlı tepki veren iki Zoom Air bölmesi ve topuktaki ek ZoomX köpük bulunuyor. Maratonu iki, üç, dört veya beş saatte koşman fark etmez. Bu yarış ayakkabısı her türlü rekoru kırman için üretildi.



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