Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Hedefin ister dünya rekorunu ister kendi rekorunu kırmak olsun, yarış gününde kazanılan zaferlerin başlangıç noktası antrenmandır. Nike Air Zoom Tempo NEXT%, günlük antrenmanlarınla yarış günü arasında köprü kurarken daha verimli koşmana yardımcı olmak için ölçülebilir faydalar sunar.

Nike Ürün Müdürü Elliott Heath şöyle diyor: "Bu ayakkabı, hız antrenmanı yaparak vücudunu yarışa hazırlamana yardımcı olur. NEXT% modelinin temelinde sürekli gelişim fikri bulunur."

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Rekor Kıran DNA'ya Sahip Bir Koşu Ayakkabısı

Eliud Kipchoge gibi dünyanın en hızlı sporcularının analizlerini topladık ve Tempo NEXT% modelini, üst düzey Nike Air Zoom Alphafly NEXT% yarış ayakkabımızdan çıkardığımız dersler doğrultusunda geliştirdik. Tempo NEXT% modelinin üretiminde sporcular, tasarımcılar ve mucitlerle çıktığımız olağanüstü yolculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izle.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Olağanüstü Enerji Kazanımı

Ayak tarağının altındaki iki Zoom Air bölmesi, koşu sırasında verimli enerji kazanımı ve hızlı tepki kabiliyeti sunar. Zoom Air köklü bir Nike yeniliğidir. Ancak Tempo NEXT% modelinde bölmeleri, onları saran köpükten izole ettik. Böylece koşuculara daha yüksek enerji kazanımı sağladık.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

İtiş Gücü

Orta tabandaki tam boy plaka, Zoom Air bölmelerini sabitlemeye yardımcı olurken her adımda itiş gücü sağlar. Bu plaka ile yarış ayakkabılarımızda kullanılan plakalar arasındaki fark şudur: Tempo NEXT% modelindeki plaka sert değildir. Bu sayede ayağının antrenman yaptıkça kuvvet kazanmasını sağlar.

Yukarıda: Ruth Chepngetich - Maraton Dünya Şampiyonu

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Hızlı Tepki Kabiliyeti ve Dayanıklılık

Tempo NEXT% modelinin orta tabanının ayak tarağı kısmında ZoomX köpük, topuk kısmında React köpük kullanılmıştır. Böylece hızlı tepki kabiliyeti ve enerji kazanımı sağlarken en çok ihtiyaç duyduğun noktalarda üstün yastıklama ve dayanıklılık sunan bir tasarım ortaya çıkar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

FlyEase

Tempo NEXT% ayakkabının FlyEase modeli, elleri kullanmadan hızla ve kolayca giyilebilmesini sağlayan katlanır topuk kısmıyla her seviyeden koşucuya uygundur. Bağcıksız tasarım ayrıca tek elle sıkma ve gevşetme mekanizmasına sahiptir.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Hafif, Nefes Alabilen Flyknit Üst Kısım

Dikişsiz üretim yöntemleriyle üretilen Flyknit üst kısım, Tempo NEXT% ayakkabıya hafif, güvenli ve nefes alabilen bir yapı kazandırır. Entegre dil kısmı, ayakkabı sıkıldığı zaman sabit kalır. Asimetrik bağcık sistemi ise koşarken doğal şekilde hareket etmeni sağlar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

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Fast Footwear Koleksiyonumuzdaki Modelleri Karşılaştır

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Pegasus 37

Çok Dayanıklı ve Çok Hızlı, İdeal kullanım alanı: Günlük koşular Ayak tarağındaki Zoom Air ve hızlı tepki veren React köpük, uzun süreli yastıklama sunar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Antrenman Koşuları İçin En Hızlı Ayakkabımız İdeal kullanım alanı: Hız koşuları, tempolu koşular İki Zoom Air bölmesi ve itiş plakası, verimli enerji kazanımı sağlar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Rekorları Alt Üst Eden Bir Yarış Ayakkabısı İdeal kullanım alanı: Kısa ve uzun mesafeli yarışlar En hızlı tepki veren ZoomX köpüğümüz ve karbon fiber plaka, hızlı itiş gücü sağlar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

Hızın Geleceği İçin Bir Yarış Ayakkabısı, İdeal kullanım alanı: Uzun mesafeli yarışlar İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpük ve karbon fiber plaka, bu modeli en hızlı yarış ayakkabımız haline getiren yastıklama platformunu oluşturur.

Fast Footwear Koleksiyonumuzdaki Modelleri Karşılaştır

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Pegasus 37

Çok Dayanıklı ve Çok Hızlı, İdeal kullanım alanı: Günlük koşular Ayak tarağındaki Zoom Air ve hızlı tepki veren React köpük, uzun süreli yastıklama sunar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Antrenman Koşuları İçin En Hızlı Ayakkabımız İdeal kullanım alanı: Hız koşuları, tempolu koşular İki Zoom Air bölmesi ve itiş plakası, verimli enerji kazanımı sağlar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Rekorları Alt Üst Eden Bir Yarış Ayakkabısı İdeal kullanım alanı: Kısa ve uzun mesafeli yarışlar En hızlı tepki veren ZoomX köpüğümüz ve karbon fiber plaka, hızlı itiş gücü sağlar.

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

Hızın Geleceği İçin Bir Yarış Ayakkabısı, İdeal kullanım alanı: Uzun mesafeli yarışlar İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpük ve karbon fiber plaka, bu modeli en hızlı yarış ayakkabımız haline getiren yastıklama platformunu oluşturur.