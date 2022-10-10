Nike Air Zoom Tempo NEXT%
Hedefin ister dünya rekorunu ister kendi rekorunu kırmak olsun, yarış gününde kazanılan zaferlerin başlangıç noktası antrenmandır. Nike Air Zoom Tempo NEXT%, günlük antrenmanlarınla yarış günü arasında köprü kurarken daha verimli koşmana yardımcı olmak için ölçülebilir faydalar sunar.
Nike Ürün Müdürü Elliott Heath şöyle diyor: "Bu ayakkabı, hız antrenmanı yaparak vücudunu yarışa hazırlamana yardımcı olur. NEXT% modelinin temelinde sürekli gelişim fikri bulunur."
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Rekor Kıran DNA'ya Sahip Bir Koşu Ayakkabısı
Eliud Kipchoge gibi dünyanın en hızlı sporcularının analizlerini topladık ve Tempo NEXT% modelini, üst düzey Nike Air Zoom Alphafly NEXT% yarış ayakkabımızdan çıkardığımız dersler doğrultusunda geliştirdik. Tempo NEXT% modelinin üretiminde sporcular, tasarımcılar ve mucitlerle çıktığımız olağanüstü yolculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izle.
Olağanüstü Enerji Kazanımı
Ayak tarağının altındaki iki Zoom Air bölmesi, koşu sırasında verimli enerji kazanımı ve hızlı tepki kabiliyeti sunar. Zoom Air köklü bir Nike yeniliğidir. Ancak Tempo NEXT% modelinde bölmeleri, onları saran köpükten izole ettik. Böylece koşuculara daha yüksek enerji kazanımı sağladık.
İtiş Gücü
Orta tabandaki tam boy plaka, Zoom Air bölmelerini sabitlemeye yardımcı olurken her adımda itiş gücü sağlar. Bu plaka ile yarış ayakkabılarımızda kullanılan plakalar arasındaki fark şudur: Tempo NEXT% modelindeki plaka sert değildir. Bu sayede ayağının antrenman yaptıkça kuvvet kazanmasını sağlar.
Yukarıda: Ruth Chepngetich - Maraton Dünya Şampiyonu
Hızlı Tepki Kabiliyeti ve Dayanıklılık
Tempo NEXT% modelinin orta tabanının ayak tarağı kısmında ZoomX köpük, topuk kısmında React köpük kullanılmıştır. Böylece hızlı tepki kabiliyeti ve enerji kazanımı sağlarken en çok ihtiyaç duyduğun noktalarda üstün yastıklama ve dayanıklılık sunan bir tasarım ortaya çıkar.
FlyEase
Tempo NEXT% ayakkabının FlyEase modeli, elleri kullanmadan hızla ve kolayca giyilebilmesini sağlayan katlanır topuk kısmıyla her seviyeden koşucuya uygundur. Bağcıksız tasarım ayrıca tek elle sıkma ve gevşetme mekanizmasına sahiptir.
Hafif, Nefes Alabilen Flyknit Üst Kısım
Dikişsiz üretim yöntemleriyle üretilen Flyknit üst kısım, Tempo NEXT% ayakkabıya hafif, güvenli ve nefes alabilen bir yapı kazandırır. Entegre dil kısmı, ayakkabı sıkıldığı zaman sabit kalır. Asimetrik bağcık sistemi ise koşarken doğal şekilde hareket etmeni sağlar.