Nike Zoom Fly. Karşınızda Zoom Fly 3

Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3, seni ileriye taşıyan karbon fiber plakadan ultra dayanıklı Nike React köpüğe kadar en güncel teknolojilerimizin hepsine sahip. Rakiplerinden bir adım önde olmanı sağlayacak bu yarış ayakkabısı hakkında daha fazla bilgi edin.

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    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Kadın Koşu Ayakkabısı

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Erkek Koşu Ayakkabısı

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Kadın Koşu Ayakkabısı

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Erkek Koşu Ayakkabısı

    Burundan Topuğa Yastıklama

    Nike React köpük, yastıklama ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor. Ürettiğimiz en dayanıklı köpüklerden biri olan Nike React, yüksek tepki kabiliyetini kilometreler boyu koruyacak.

    Ayağı Sıkıca Saran Yapı

    VaporWeave kumaştan üretilen ayakkabının şeffaf üst kısmı ve ayak kemeri bandı bağcık sistemi, bir arada çalışarak ayağını çorap gibi sarar.

    Hız İçin Güçlendirildi

    Nike React köpük katmanlarının arasına olağanüstü hafif ve güçlü bir karbon fiber plaka yerleştirildi. Bu plaka, hız kazandıran esnek yapısıyla yüksek temponu korumana yardımcı oluyor.

    Zoom'unu Bul

    "Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?"

    Günlük Koşular İçin

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Nike Air Zoom Pegasus 36

    Orta taban: Zoom Air Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, uzun koşular

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    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Nike Zoom Pegasus Turbo 2

    Orta taban: Nike ZoomX Köpük Üst kısım: Flymesh, Flywire İdeal kullanım alanları: Günlük koşular, tempolu koşular, intervaller, uzun koşular

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    Yarış Günleri İçin

    Nike Zoom Fly 3

    Nike Zoom Fly 3

    Orta taban: Nike React Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar, tempolu koşular, uzun koşular

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    Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

    Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

    Orta taban: Nike ZoomX Köpük, Karbon fiber plaka Üst kısım: VaporWeave İdeal kullanım alanları: 5K - maratonlar

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