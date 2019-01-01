Nike Zoom Fly. Karşınızda Zoom Fly 3

Nike Zoom Fly 3
Nike Zoom Fly 3, seni ileriye taşıyan karbon fiber plakadan ultra dayanıklı Nike React köpüğe kadar en güncel teknolojilerimizin hepsine sahip. Rakiplerinden bir adım önde olmanı sağlayacak bu yarış ayakkabısı hakkında daha fazla bilgi edin.
Burundan Topuğa Yastıklama
Nike React köpük, yastıklama ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor. Ürettiğimiz en dayanıklı köpüklerden biri olan Nike React, yüksek tepki kabiliyetini kilometreler boyu koruyacak.
Ayağı Sıkıca Saran Yapı
VaporWeave kumaştan üretilen ayakkabının şeffaf üst kısmı ve ayak kemeri bandı bağcık sistemi, bir arada çalışarak ayağını çorap gibi sarar.
Hız İçin Güçlendirildi
Nike React köpük katmanlarının arasına olağanüstü hafif ve güçlü bir karbon fiber plaka yerleştirildi. Bu plaka, hız kazandıran esnek yapısıyla yüksek temponu korumana yardımcı oluyor.
Zoom'unu Bul
"Hedeflerine ulaşmana yardımcı olacak ayakkabılara merhaba de. Nike Zoom Serisi, hafta içi antrenman koşularından hafta sonu yarışlarına kadar her koşuda seni maksimum hıza çıkaracak en yenilikçi Nike teknolojileriyle donatıldı. Senin ayakkabın hangisi?"