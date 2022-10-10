Yeni ve Geliştirilmiş Pegasus
Nike Air Zoom Pegasus 37, yaklaşık kırk yıldır her seviyeden koşucunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Hem amatör hem de elit koşucular, bu ayakkabının yıllardır sunduğu uyuma, dayanıklılığa ve hızlı tepki kabiliyetine bayılıyor. Pegasus'un bu yılki modelinin bizi neden bu kadar heyecanlandırdığını öğrenmek için okumaya devam et.
Ayak Tarağında Zoom Air
Bu yıl Pegasus'a getirdiğimiz en büyük yenilik, ayak tarağına stratejik olarak yerleştirdiğimiz yeni Zoom Air bölmesi oldu. Önceki modelde kullanılandan daha kalın olan bu Air bölmesi, her adımda daha hızlı tepki veriyor.
Boydan Boya Yeni Yastıklama
Olağanüstü hafif ve esnek React köpüğü Pegasus'ta ilk kez kullandık. Aynı zamanda en dayanıklı köpüğümüz olan React köpük, bu ayakkabının dayanıklılığını kilometreler boyu koruyacak.
Özel Olarak Geliştirilen File Üst Kısım
Pegasus 37'nin üst kısmının her bir parçası özel olarak geliştirildi. Yani ayağının en çok ihtiyaç duyduğu noktalarda nefes alabilirlik veya yapı sunacak şekilde tasarlanıp üretildi.