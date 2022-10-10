 Nike Air Zoom Pegasus 37
 Nike Air Zoom Pegasus 37

Yeni ve Geliştirilmiş Pegasus

Nike Air Zoom Pegasus 37, yaklaşık kırk yıldır her seviyeden koşucunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Hem amatör hem de elit koşucular, bu ayakkabının yıllardır sunduğu uyuma, dayanıklılığa ve hızlı tepki kabiliyetine bayılıyor. Pegasus'un bu yılki modelinin bizi neden bu kadar heyecanlandırdığını öğrenmek için okumaya devam et.

 Nike Air Zoom Pegasus 37
 Nike Air Zoom Pegasus 37
 Nike Air Zoom Pegasus 37

Ayak Tarağında Zoom Air

Bu yıl Pegasus'a getirdiğimiz en büyük yenilik, ayak tarağına stratejik olarak yerleştirdiğimiz yeni Zoom Air bölmesi oldu. Önceki modelde kullanılandan daha kalın olan bu Air bölmesi, her adımda daha hızlı tepki veriyor.

 Nike Air Zoom Pegasus 37


Boydan Boya Yeni Yastıklama

Olağanüstü hafif ve esnek React köpüğü Pegasus'ta ilk kez kullandık. Aynı zamanda en dayanıklı köpüğümüz olan React köpük, bu ayakkabının dayanıklılığını kilometreler boyu koruyacak.

 Nike Air Zoom Pegasus 37

Özel Olarak Geliştirilen File Üst Kısım

Pegasus 37'nin üst kısmının her bir parçası özel olarak geliştirildi. Yani ayağının en çok ihtiyaç duyduğu noktalarda nefes alabilirlik veya yapı sunacak şekilde tasarlanıp üretildi.

Fast Footwear Koleksiyonumuzdaki Modelleri Karşılaştır

 Nike Air Zoom Pegasus 37

Nike Air Zoom Pegasus 37

Çok Dayanıklı ve Çok Hızlı İdeal kullanım alanı: Günlük koşular Ayak tarağındaki Zoom Air ve hızlı tepki veren React köpük, uzun süreli yastıklama sunar.

Kadın Ürünlerini İnceleErkek Ürünlerini İncele
 Nike Air Zoom Pegasus 37

Nike Air Zoom Tempo NEXT%

Antrenman Koşuları İçin En Hızlı Ayakkabımız İdeal kullanım alanı: Hız koşuları, tempolu koşular İki Zoom Air bölmesi ve itiş plakası, verimli enerji kazanımı sağlar

 Nike Air Zoom Pegasus 37

Nike ZoomX Vaporfly NEXT%

Rekorları Alt Üst Eden Bir Yarış Ayakkabısı İdeal kullanım alanı: Kısa ve uzun mesafeli yarışlar En hızlı tepki veren ZoomX köpüğümüz ve karbon fiber plaka, hızlı itiş gücü sağlar.

 Nike Air Zoom Pegasus 37

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%

Hızın Geleceği İçin Bir Yarış Ayakkabısı İdeal kullanım alanı: Uzun mesafeli yarışlar İki Zoom Air bölmesi, ZoomX köpük ve karbon fiber plaka, bu modeli en hızlı yarış ayakkabımız haline getiren yastıklama platformunu oluşturur.