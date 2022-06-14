Yürüyüş İçin En İyi Ayakkabılar Hangileridir?

Ayakları Kilometrelerce Rahat Tutacak Doğru Yürüyüş Ayakkabısı Nasıl Seçilir?
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Kısa bir yürüyüşe çıktığında veya yeni bir şehri keşfederken seni destekleyen ayakkabılarının olması gerekir. İşte en iyi yürüyüş ayakkabısını seçmek için bilmen gerekenler.
Ayakların seni şehrin kaldırımlarında, dik dağ patikalarında ve toprak yollarda taşıyarak çevreni kendi hızında keşfetmeni sağlar. Bu yüzden onları rahat ettirmen gerekir. Mahallede yürüyüş yaparken veya şehir dışında maceraya atılırken ayağında doğru yürüyüş ayakkabılarının olması, hedefine ulaşmana yardımcı olacaktır.
Ancak herkes için ideal olan bir yürüyüş ayakkabısı yoktur. Ayağına en uygun yürüyüş ayakkabısını bulman, yolculuğundan ne istediğine bağlıdır. İşte seni kilometrelerce rahat tutacak ayakkabıyı seçmek için bilmen gerekenler.
Yürüyüş Ayakkabısının 6 Temel Özelliği
Yürüyüş ayakkabılarını incelerken ayakkabının yapısına dikkat et. Yürüyüş için tasarlandığından emin olmak için şunları ara:
- Ayak parmaklarına geniş alan bırakan, nasıra neden olmayacak bir burun
- Ayakkabının üst kısmının arka tarafında topuğu yastıklayan, ayağı sıkıca saran ve Aşil tendonunu koruyacak sert iç yapıya sahip olan bir topuk bölmesi
- Ayağını sabitleyen, ter tutmayan ve ayağını hava şartlarından koruyan bir üst kısım
- Üst düzey yastıklamaya ve ayak kemeri desteğine sahip bir iç taban
- Adım attığında ayağının maruz kaldığı çarpma etkisini azaltmak için jel, hafızalı köpük veya Air teknolojili bir orta taban
- Yürüdüğün zeminde doğru tutuş sağlayan bir dış taban. Örneğin arazi yürüyüşleri için çıkıntılı tabanlar veya yollarda ayağı destekleyen düz tabanlar
Destek ve Yastıklamayı Değerlendirme
Seçtiğin yürüyüş ayakkabısı, hareketlerini çok fazla kısıtlamadan ayağını desteklemelidir. Bir ayakkabıyı denerken ayağını ayakkabının içinde bükmeye çalıştığın zaman orta ölçüde direnç hissetmelisin. Ayrıca ayak parmaklarını kıvırırken ayak kemerine çok uzaktan kıvrılmadığından emin olmalısın ve ayak parmaklarının kökünden kıvrıldığını fark etmelisin. Ayağının tabanında daha fazla destek olmasını istiyorsan dış tabanları daha geniş olan yürüyüş botlarını veya arazi tipi koşu ayakkabılarını tercih et.
İhtiyacın olan yastıklamanın miktarı, büyük oranda tempona ve mesafene bağlıdır. İyi bir yürüyüş ayakkabısının yastıklaması, ayağını yere bastığında çarpma etkisini emecek kadar güçlü olmalı ama ayağına ağırlık yapıp seni yavaşlatmamalıdır. Topuğuyla burnu aynı seviyede olan, yastıklaması yetersiz minimalist ayakkabılardan kaçın.
Çoğu yürüyüşçü, topuğu ile burnu arasındaki seviye farkı düşük ayakkabıları tercih eder. Çünkü yüksek seviye farkı adımlarını değiştirebilir. Ayrıca topuğu ile burnu arasındaki seviye farkı düşük ayakkabılar, ağırlık dağılımının eşit olması için ayak tarağı ile topuğun altında aynı miktarda yastıklamaya sahip olur.
Doğru Uyumu Bulman İçin İpuçları
- Yeni yürüyüş ayakkabısı satın alırken alışma süresine asla güvenme. Doğru ayakkabı, onu giyer giymez rahat gelecektir.
- Ayağını ağrıtmadığı müddetçe ayağının içe basmasını düzeltmeye çalışman gerekmez. Düztaban olsan veya ayak kemerlerin yüksek olsa bile nötr yürüyüş ayakkabılarını kullanabilirsin.
- Bununla birlikte, ayakkabıların senin olmasına karar vermeden önce onlarla mutlaka yürümelisin. Neyse ki Nike tüm ayakkabılarda ücretsiz 60 günlük deneme süresi sunar. Memnun kalmadığın ayakkabıları, dışarıda giymiş olsan bile iade edebilirsin.
- Özellikle internetten alışveriş yaparken doğru numarayı bulmak için ayaklarını ölç. Unisex yürüyüş ayakkabısı satın alıyorsan erkek numaralarını kadın numaralarına dönüştürmek için bu Nike numara tablosunu kullanabilirsin. Ayrıca ayağının genişliğini ölç ve gerekiyorsa geniş veya dar ayaklara uygun bir ayakkabı seç.
- Ayaklarından biri diğerinden büyükse büyük ayağına uygun numarayı seç.
- Ayakların gün içinde şiştiği için yeni ayakkabını akşam dene. Akşam yürüyüşlerinde bile çok sıkı olmadıklarından emin olmalısın.
- Ayakkabılarını, yürürken giyeceğin nem tutmayan çoraplarla dene.
Yürüyüş İhtiyaçlarını Önceliklendirme
Her yürüyüşe uygun bir yürüyüş ayakkabısı yoktur. En çok rahatına mı önem veriyorsun, yoksa uzun mesafelerde yüksek performans gösteren bir ayakkabıya sahip olmak senin için daha mı önemli? En çok hangi tür arazide yürüyorsun? Son olarak, alacağın ayakkabıya karar verirken tasarım ve renk senin için ne kadar önemli?
Rahatlık, mesafe, stil veya araziden hangisine öncelik veriyor olursan ol, ihtiyaçlarına uygun bir Nike yürüyüş ayakkabısı bulacaksın.
RAHATLIK
Belki her sabah işe gitmeden önce birkaç kilometre yürüyorsun, belki arkadaşın, partnerin veya dört ayaklı dostunla uzun yürüyüşlere çıkıyorsun. Böyle durumlarda, ilk adımdan itibaren yastıklama ve rahatlığa ihtiyacın olur.
Hem yumuşak olan hem de hızlı tepki veren Nike React yastıklamaya sahip ayakkabıları tercih et. Ayrıca seçeceğin ayakkabının üst kısmının da rahat olmasına dikkat et. Nike Flyknit üst kısım en çok ihtiyaç duyduğun alanlarda seni desteklerken esneklik sağlar, nefes alır ve ayağı çorap gibi sarar.
MESAFE
Uzun mesafeler boyunca (belki yüksek bir tempoda) yürüyorsan verimli bir performans ayakkabısına ihtiyacın olur. Seni destekleyen ve çarpma etkilerini emen hafif köpük yastıklamaya sahip bir ayakkabı seç. Nike ZoomX köpük, daha uzun mesafeleri aşabilmen için mümkün olan en yüksek enerji kazanımını sağlar.
STİL
Sokakta dikkat çekmek mi istiyorsun? Belki pistte, hatta markette? Ama yine de rahat bir ayakkabıyı hak ediyorsun. Neyse ki Nike'ın en ikonik ayakkabılarından bazıları, yastıklama ve destek sağlarken her adıma şıklık katar. Örneğin, Nike Huarache sneaker'lar 1990'lardan ilham alan stillere zamana meydan okuyan, dikkat çekici bir hava katar.
ARAZİ
Toz topraktan korkmuyor ve araziye uygun tutuş mu istiyorsun? Her zaman dışarıda olmayı ve tabanlarında çamur görmeyi mi seviyorsun? Bunlar sana yabancı gelmiyorsa üst kısmı ayaklarını taşlardan ve kirlerden koruyacak, orta tabanı ayaklarını yastıklayıp destekleyecek ve dış tabanı zorlu arazi koşullarında yeterli derecede tutuş sağlayacak bir arazi tipi koşu ayakkabısı seç. Nike arazi tipi koşu ayakkabıları hem uzun süreli koruma hem de havalandırma sağlar. Bu sayede sen doğayı keşfederken ayakların nefes alabilir.
TASARIM VE MALZEMELER
Nike yürüyüş ayakkabılarına göz atarken en iyi ayakkabıyı bulmana yardımcı olacak aşağıdaki anahtar kelimelere dikkat et.
- Zoom: Antrenman ve yarış günü için hızlı tepki veren ve hafif tasarım
- React: Yumuşak, esnek, hafif ve uzun ömürlü yapısıyla gün boyu rahatlık
- Air: Eğlenceli bir kullanım deneyimi için maksimum yastıklama ve hızlı tepki veren tasarım
- Free: Ayaklarını özgürleştirecek, doğal bir yapı için minimal ve esnek tasarım
- Shield: Yağışlı havalarda yürümek için su tutmaz ayakkabılar
- Flyknit: Ayağını çorap gibi saran sıkı üst kısım
- ACG: Her koşulda dışarıya çıkabilmen için All Conditions Gear
Yürüyüş Ayakkabıları - Koşu Ayakkabıları
Nike yürüyüş ayakkabılarının koşu ayakkabıları olarak listelendiğini göreceksin. Panik yapma. Koşu yeniliklerimiz yürüyüşe de uygundur.
Hızları ve çarpma etkisi emilim dereceleri farklı olsa da, aynı ayakkabıyı hem yürürken hem de koşarken giyebilirsin. Nike ayakkabılar hareket etmen için tasarlanmıştır ve kilometreler boyu her adımda yanında olur.
Yürüyüş Ayakkabıları - Yürüyüş Botları
Yürüyüş botları arazi tipi koşu ayakkabılarına benzer ve arazide hem yürüyüş hem de koşu için kullanılabilir. Ancak yürüyüş botları ile yürüyüş ayakkabıları arasında bazı önemli farklar vardır:
- Yürüyüş botları yokuş çıkarken daha fazla destek sunar ama aynı zamanda yürüyüş ayakkabılarından daha ağır olur ve seni yavaşlatabilir.
- Yürüyüş botları daha sağlam ve hava şartlarına karşı daha dayanıklı olur ama aynı zamanda nefes alabilirliği daha azdır.
- Yürüyüş botları soğuk havalarda daha fazla sıcaklık sunarken yürüyüş ayakkabıları yaz boyu serin kalmanı sağlar.
- Yürüyüş ayakkabıları yürüyüş botlarından çok yönlüdür ama yine de tutuş sağlar. Çoğu yürüyüş ayakkabısını koşmak için de kullanabilirsin.
Sık Sorulan Sorular
Yürüyüş İçin En İdeal Ayakkabılar Hangileridir?
Yürüyüş için en ideal ayakkabılar, ayağına tam uyar ve doğru miktarda yastıklama ile destek sağlar. Seni fazla kısıtlamadan ayağını destekleyen ve çok ağır gelmeden çarpma etkilerini emen bir ayakkabı seç. Yol koşu ayakkabıları, arazi tipi koşu ayakkabıları ve doğa yürüyüşü ayakkabıları da yürürken rahatça giyilebilir.
Yürüyüş Ayakkabılarını Hangi Sıklıkta Değiştirmelisin?
Mayo Clinic'e göre yürüyüş ayakkabılarını 483-644 kilometrede bir değiştirmelisin. Bu, her gün 30 dakika yürüyorsan yaklaşık olarak 6 aya karşılık gelir. Ayakkabılarınla ne kadar zamandır yürüdüğünden emin değilsen dış tabandaki aşınma işaretlerine bak. Doku deseni aşınıyorsa veya ayakkabı bir yana doğru yatıyorsa ayakkabını yenilemenin zamanı gelmiş demektir. Bu konuda ayaklarına da güvenebilirsin. Çarpma etkisi emiliminin azaldığını hissediyorsan veya rahatsızlık yaşamaya başladıysan yeni bir yürüyüş ayakkabısı al.
Kaç Çift Yürüyüş Ayakkabın Olmalı?
En az iki çift yürüyüş ayakkabın olmasını öneririz. Böylece ayakkabılarını değişimli olarak giyebilirsin. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports'ta yayınlanan Şubat 2015 tarihli bir çalışma, ayakkabı rotasyonunun ayak sakatlığı yaşama riskini %39 azalttığını onayladı. Ayrıca şimdi iki çift ayakkabı alırsan ayakkabılarını daha geç değiştirebilirsin.
Seyahat İçin En Rahat Yürüyüş Ayakkabıları Hangileridir?
Turistler yeni yerleri dolaşırken genellikle kilometrelerce yürür. Bu yüzden seyahat planlıyorsan yanına iyi bir yürüyüş ayakkabısı almalısın. Verimli ama bir yandan da uzun mesafeleri yürürken maruz kalacağın tekrar eden çarpma etkilerini emecek yastıklamaya sahip bir ayakkabı seç.
Plantar Fasiit Sorunu Olanlar İçin En İyi Yürüyüş Ayakkabıları Hangileridir?
Topuğun ağrıyorsa (bu, plantar fasiit belirtisidir) doğru yürüyüş ayakkabısı, rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilir. Yeterli ayak kemeri desteğine ve sağlam ama sert olmayan orta tabana sahip bir ayakkabı seç. Topuğu ile burnu arasındaki seviye farkı düşük ayakkabılar çoğu yürüyüşçüye uygun olsa da, plantar fasiitin varsa seviye farkı yüksek ayakkabılar sana daha uygun olabilir. Ancak seçeceğin ayakkabının ayak tarağında yastıklama olduğundan emin ol.