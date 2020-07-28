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Yenilenen Güç: Aile Versiyonu

Hazırlayan: Nike Training

Yenilenen Güç: Aile Versiyonu

Çocuklarınla birlikte yapman için danslı bir antrenman.

Ailenin birlikte hareket etmesi, bağ kurmanın ve birlikte vakit geçirmenin eğlenceli bir yoludur. Bu yüksek yoğunluklu egzersizin sizi hem güldüreceğinden hem de terleteceğinden emin olabilirsin.

Bu geçirdiğimiz günlerde çocukları meşgul tutmanın zor bir iş olduğunu biliyoruz. Bu yüzden haftanın teması "Düşündüğünden Daha Güçlüsün". Zihninin derinliklerine in ve içindeki güce kavuşup eleştirel sesi susturmaya hazır ol. Zıplamalar ve hızlı hareketlerle dolu olan bu kesintisiz enerji festivaliyle tüm ailen stres atacak.

Enerjik Aile Seansı

Herkes hazır mı? En sevdiğiniz şarkıları topla ve çocuklardan da sevdikleri şarkıları eklemelerini iste. Disko, polka, klasik rap ve çocuk şarkısı gibi birkaç joker şarkı koymayı da unutma. Müzik muhteşem bir motivasyon kaynağıdır ve bugünkü antrenmanda müzikle motive olacaksınız.

Yenilenen Güç: Aile Versiyonu

Çalma listesini karışık çalmaya ayarla ve antrenmanı başlat. Hareketleri yaparken herkesten şarkılara eşlik etmelerini iste ve kimin duruşunu hiç bozmadan şarkılara eşlik edebildiğini gör. Her dinlenme noktasında antrenmanı duraklatarak dans edin.

Yorulacaksınız ama aynı zamanda çok eğleneceksiniz. Antrenmanın sonuna kadar duruşunu bozmadan en iyi şekilde koruyan kişi birinci olur. Duruşunu kahkahalarla bozanlar da birinci sayılır.

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Çalma listesini karışık çalmaya ayarla ve antrenmanı başlat. Hareketleri yaparken herkesten şarkılara eşlik etmelerini iste ve kimin duruşunu hiç bozmadan şarkılara eşlik edebildiğini gör. Her dinlenme noktasında antrenmanı duraklatarak dans edin.

Yorulacaksınız ama aynı zamanda çok eğleneceksiniz. Antrenmanın sonuna kadar duruşunu bozmadan en iyi şekilde koruyan kişi birinci olur. Duruşunu kahkahalarla bozanlar da birinci sayılır.

Antrenmana BaşlaAile Antrenmanlarımızı Keşfet
Yenilenen Güç: Aile Versiyonu

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Yenilenen Güç: Aile Versiyonu

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