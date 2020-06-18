Yalnızca 30 Dakikada Vegan Taco Çorba

Hazırlayan: Nike Training
Bu çok sağlıklı çorba, sadece 30 dakikada hazır olur. 4 kişiliktir.
Bu lezzetli vegan taco çorbayı bir kez deneyince vazgeçemeyeceksin. Hazırlaması sadece 30 dakika süren bu tarif, 4 kişiliktir. Afiyet olsun!
Daha önce hiç Taco Çorba içmediysen bu tarifi denemelisin. Pişman olmayacağına söz veriyoruz! Vegandır. Gluten, süt ürünleri ve kuru yemiş içermez.
Malzemeler
1 Diş Sarımsak
1 Sarı Soğan
1 Kırmızı Dolmalık Biber
30 mL Kanola Yağı
392 g Vegan Kıyma
10 g Toz Paprika
10 g Kimyon
10 g Kurutulmuş Keklik Otu
75 g Tatlı Mısır
25 g Kişniş
375 g Pişmiş Siyah Fasulye
249 g Konserve Domates
1 Küp Sebze Bulyon
950 mL Su
6 g Tuz
60 g Kırık Tortilla Cips
Hazırlanışı
Sarımsak, soğanlar ve biberi doğra. Yağı bir tencereye koy. Vegan kıymayı ve sebzeleri sotele. Baharatları, mısırı, fasulyeleri, konserve domatesi, küp bulyonu ve suyu ekle. Çorbayı kaynadıktan sonra 15 dakika kısık ateşte tut. Üzerine tortilla cipsi ve kişnişi ekleyerek servis et.
Bir Porsiyonun Besin Bilgileri
561 Kalori
65 g Karbonhidrat
30 g Protein
22 g Yağ