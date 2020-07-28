Trained Podcast: Kevin Love

Bu bölümde Cleveland Cavaliers'ın uzun forveti Kevin Love ile sohbet edeceğiz. Kevin, 2008'de NBA'ye seçildiğinde profesyonel seviyede basketbol oynamanın getirdiği fiziksel ve zihinsel gereklilikleri sağlayabilmenin bir yolunu bulması gerekti. Günümüze kadar Kevin, beş kez NBA all-star seçildi ve 2016 NBA şampiyonu oldu. Aynı zamanda kendisi zihinsel sağlığı destekleyerek buna yönelik uygulamalar yapıyor. Yogayı günlük antrenman rutinine dahil eden Kevin, zihin ve vücut arasındaki bağlantıyı kavradı; nefes almanın, meditasyon yapmanın ve ne kadar küçük olursa olsun bir niyet belirlemenin fitness'ın her yönüne büyük etki ettiğini gördü.