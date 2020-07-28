Trained Podcast: Kevin Love

Sunucu: Ryan Flaherty Konuk: NBA All-Star Kevin Love
Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak kazanılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir antrenör ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlarla sektördeki en son yeniliklikeri, yaklaşımları ve trendleri keşfetmek için dinle.
Bu bölümde Cleveland Cavaliers'ın uzun forveti Kevin Love ile sohbet edeceğiz. Kevin, 2008'de NBA'ye seçildiğinde profesyonel seviyede basketbol oynamanın getirdiği fiziksel ve zihinsel gereklilikleri sağlayabilmenin bir yolunu bulması gerekti. Günümüze kadar Kevin, beş kez NBA all-star seçildi ve 2016 NBA şampiyonu oldu. Aynı zamanda kendisi zihinsel sağlığı destekleyerek buna yönelik uygulamalar yapıyor. Yogayı günlük antrenman rutinine dahil eden Kevin, zihin ve vücut arasındaki bağlantıyı kavradı; nefes almanın, meditasyon yapmanın ve ne kadar küçük olursa olsun bir niyet belirlemenin fitness'ın her yönüne büyük etki ettiğini gördü.
"Yoga zihinsel anlamda bana bir miktar acıyla yaşamayı öğretiyor. Zor bir durumla karşılaştığında o anı yaşamayı, nefes almayı ve düşünmeyi öğrenmelisin. Tüm bunların basketbol sahasında da uygulanabileceğini düşünüyorum."
Kevin Love