Trained Podcast: Arianna Huffington

Sunucu: Ryan Flaherty, Konuk: Medya efsanesi Arianna Huffington.
Mükemmellik doğuştan gelmez, antrenman yaparak ulaşılır. Bu fikirden yola çıkan Nike'ın "Trained" podcast serisi, daha iyi bir trainer ve sporcu olmana yardımcı olmak için bütünsel fitness dünyasındaki yenilikleri mercek altına alıyor. Antrenman dünyasındaki uzmanlarla sektördeki en son yenilikleri, yaklaşımları ve trendleri keşfetmek için dinle.
Bu bölümde Arianna Huffington ve Ryan, dünyanın en başarılı insanlarının yoğun hayatları ve fiziksel yorgunluklarıyla neden gurur duyduklarını tartışıyor ve Arianna neden onlarla hemfikir olmadığını açıklıyor. Toplumun başarıyı ölçme kriterlerinin değiştirilmesi gerektiğinin ve bu doğrultuda atılabilecek küçük adımların tartışıldığı bu sohbete katıl.
"Bir hayatımız var ve hayat amacımız iş yapmaktan ibaret olmamalı. Hayatımızı ve ilişkilerimizi keyifli hale getirmeli ve mutlu olmalıyız. Bunu yapmadığımız takdirde gerçekten başarılı olmayacağımızı düşünüyorum."
Arianna Huffington