Önceliği Kendine Ver

Her koşulda kendine dikkat etmeyi öğrenmek, artık hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.

Aslında hepimizin kendine dikkat etmek için zamanı var. Fakat bazılarımız egzersizin önüne başka şeyler koyuyor; örneğin zamanını telefonda harcamayı tercih ediyor. Instagram'da, Facebook'ta gezdiğin, mesajlaştığın, internette gezdiğin veya dikkatinin dağıldığı, çalışmayı bıraktığın diğer anlardan kendine 20, 30 veya 40 dakika ayıramayacağına gerçekten inanıyor musun?



O yüzden egzersiz yapmamanın nedeni olarak kendine "Zamanım yok." yerine, "Egzersize öncelik vermiyorum." de. Bunu yaptığın zaman gücü tekrar eline alabilir ve harcadığın zamanı yeniden düzenleyerek egzersizi öncelik haline getirebilirsin. Bunu yapmak için antrenmana harcayacağın zaman tartışmaya kapalı olmalı. Egzersize öncelik veremeyeceğini, işine veya çocuklarına öncelik vermen gerektiğini söylemeden önce şunu düşün: Kendine dikkat etmeyerek herkese haksızlık ediyorsun. Egzersizin zihinsel ve fiziksel fayda sağladığı kanıtlanmış bir gerçektir ve bu faydalar, daha iyi bir çalışan, ebeveyn olmanı ve kendini çok daha iyi hissetmeni sağlar.



Alışkanlıklarını ve hayatını gerçekten değiştirmek için kendini, kendine bakmaya öncelik verecek kadar sevmelisin. Kendine şunu söyle: "Ben önemliyim. Ben buna değerim. Normalde Instagram'da geçirdiğim zamanı egzersiz yaparak geçireceğim." Bu değişiklik, uzun vadede eski çalışma arkadaşının veya bir pop yıldızının o gün ne yaptığını öğrenmekten daha doyurucu olacaktır. Yarın zamanını telefonda harcamak yerine egzersize öncelik vereceğine söz ver. Çünkü bunu hak ediyorsun.