Rehberlik ve Beslenme

Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

Hazırlayan: Joe Holder

Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

Bilinçli ve özel olarak hazırlanmış tekrarlarla en iyi sonuçları alma.

Antrenmanının çeşitlilik içermesi keyif verebilir. Ama aldığın sonuçlar açısından her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Şöyle düşünmeye çalış: Belirli bir beceride ustalaşıp onu profesyonelleşinceye kadar geliştirmek de keyif verebilir. Asıl sonuçları bunu yaptığın zaman görürsün. Çeşitlilik yerine yeterlilik çalışmasına öncelik vermenin nasıl işine yarayacağını öğrenmek için okumaya devam et.

Birçok kişi antrenman yaparken aklına gelen her şeyi yapar ve işe yaramasını umar. Bir gün koşar, sonraki gün karın çalışması yapar, ertesi gün ağırlık kaldırır ve bir yaptığını bir daha yapmaz.

Bir şeyi sırf değişiklik olsun diye, yeni şeyler denemek için yapma. İş bu kadar basit değildir: En iyi sonuçları almak için hareketlerini bilinçli ve özel olarak seçmelisin.

Tasarladığım programlar çeşitlilik içermiyormuş gibi görünebilir. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum.

Çeşitliliğin keyifli olabileceğini anlıyorum: Sıkılmaya fırsat bulamazsın. Hep daha önce denemediğin yeni hareketler yaparsın.

Ancak fazla çeşitlilik genellikle sonuç vermez, çünkü hiçbir hareketi istenen etkiyi yaratacak kadar uzun yapmazsın.

Bir hareketi, üzerine ekleme yapabileceğin temel bir yeterlilik seviyesine ulaşıncaya kadar yapmaya devam etmen gerekir.

Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

"Çeşitliliğe değil sonuçlara değer veren bir yaklaşıma sahip olmak, gerçek sonuçlar almaya yardımcı olacaktır."

Joe Holder

Şöyle düşün: Sadece bir hafta ve haftada bir veya iki kez yaptığın bir egzersizde gelişir misin? Hayır. Sırf yeni bir hafta başladı diye otomatik olarak yeni hareketlere terfi etmezsin.

Bu, çalıştırdığım kişilere haftalarca aynı hareketleri tekrar tekrar yaptırdığım anlamına gelmiyor. Egzersizin kendisi dışında sıcaklık değişikliği, tekrar değişikliği, hatta hareket düzlemi gibi başka değişkenler de vardır.

O yüzden sırf çeşitlilik olsun diye egzersiz değiştirme. İşine yarayan hareketleri yap ve becerinin geliştiğini görene kadar devam et.

Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

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Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

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