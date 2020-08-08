Neden Çeşitlilik Her Zaman Daha İyi Değildir?

Antrenmanının çeşitlilik içermesi keyif verebilir. Ama aldığın sonuçlar açısından her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Şöyle düşünmeye çalış: Belirli bir beceride ustalaşıp onu profesyonelleşinceye kadar geliştirmek de keyif verebilir. Asıl sonuçları bunu yaptığın zaman görürsün. Çeşitlilik yerine yeterlilik çalışmasına öncelik vermenin nasıl işine yarayacağını öğrenmek için okumaya devam et.

Birçok kişi antrenman yaparken aklına gelen her şeyi yapar ve işe yaramasını umar. Bir gün koşar, sonraki gün karın çalışması yapar, ertesi gün ağırlık kaldırır ve bir yaptığını bir daha yapmaz.



Bir şeyi sırf değişiklik olsun diye, yeni şeyler denemek için yapma. İş bu kadar basit değildir: En iyi sonuçları almak için hareketlerini bilinçli ve özel olarak seçmelisin.



Tasarladığım programlar çeşitlilik içermiyormuş gibi görünebilir. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum.



Çeşitliliğin keyifli olabileceğini anlıyorum: Sıkılmaya fırsat bulamazsın. Hep daha önce denemediğin yeni hareketler yaparsın.



Ancak fazla çeşitlilik genellikle sonuç vermez, çünkü hiçbir hareketi istenen etkiyi yaratacak kadar uzun yapmazsın.



Bir hareketi, üzerine ekleme yapabileceğin temel bir yeterlilik seviyesine ulaşıncaya kadar yapmaya devam etmen gerekir.