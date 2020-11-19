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      Daha Sağlıklı Beslenmenin 3 Şaşırtıcı Yolu

      Sağlıklı beslenmek zor olabilir. Canının rahatlatıcı yiyecekler çektiği stresli günlerde ya da yemek yapamayacak kadar yorgun olduğunda sağlıklı kararlar almak için uzmanların onayından geçmiş birkaç fikirden yararlanabilirsin.

      Daha Sağlıklı Beslenmenin 3 Şaşırtıcı Yolu
      1. Akışını temizle.
        Sosyal medyada takip ettiğin kişiler seni güldürüyor, antrenman yapman için ilham veriyor ya da ev dekorasyonu fikirleri öneriyor olabilir. Appetite dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, sanal ağının yediklerine de etki edebileceğini keşfetti. Çalışmaya katılanlar, Facebook arkadaşlarının abur cuburu onayladıklarına inanıyorsa sağlıksız atıştırmalıklar yeme ihtimalleri artıyordu. Arkadaşlarının daha çok meyve ve sebze yediğine inanıyorlarsa onlar da aynısını yapmaya meyilli oluyordu. İngiliz Aston Üniversitesinde doktora öğrencisi olan baş çalışma yazarı Lily Hawkins, şöyle diyor: "Kesin olarak bilmesek de bunun bir nedeni, başkalarının yaptıklarına ilişkin algılarımızı, uyum sağlamak ve onların onaylayacağını düşündüğümüz şekilde davranmak için kullanmamız olabilir."

        O yüzden hamburger ve unlu mamul fotoğrafı paylaşan herkesi takip etmeyi bırakabilir ya da gönderilerini gizleyebilirsin. Ayrıca alışkanlıklarına imrendiğin insanları bulmaya çalışabilirsin. Bir de başkalarına örnek olabilirsin. Hawkins, "Ne paylaştığına dikkat et. Arkadaşlarını daha sağlıklı kararlar vermeye yönlendirebileceğini unutma." diyor.
      2. Teşekkür et.
        Journal of Experimental Social Psychology'de yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, biraz minnet göstermenin genç yetişkinleri daha sağlıklı beslenmeye motive edebileceğini gösterdi. Katılımcılar, çalışmanın başında sahip oldukları beslenme alışkanlıklarını bildirdi. Sonra her katılımcı, haftada bir veya iki kez mektup yazdı. Bu mektuplarda kendilerine veya bir başkasına minnet duyduğunu söyleyen ya da sadece günlük aktivitelerini listeleyen katılımcılar, daha sonra bir dizi soruya yanıt verdi. Bu sorular arasında o an ne kadar minnet duydukları da vardı. Bunun ardından sonraki haftalarda daha sağlıklı beslenmeleri söylendi. Yazma aktivitesinden sonra en çok minnet duyan kişilerin, beslenme alışkanlıklarında en çok değişim yaşayan kişiler olduğu görüldü.

        Riverside California Üniversitesinde çalışmayı yöneten Megan M. Fritz, "Minnet, sağlık da dahil olmak üzere kendimizi birkaç açıdan geliştirmemiz için bize ilham verebilir. Minnettar olduğun zaman sana yakın kişilerden ilham alırsın ve sağlığının onlar için ne kadar önemli olduğunu fark edersin." diyor. Fritz ayrıca minnettarlığın daha sağlıklı beslenmeye yardımcı olmasının anahtarının, gerçekten minnet duymanı sağlayan kişilere ve durumlara karşı minnettarlığını göstermek için özgün yollar bulmak olduğunu vurguluyor.
      3. Yeşile bak.
        Mutfak pencerenden dışarı baktığında, tahıl dolu bir kaseyi pizzaya tercih edebilirsin. İngiliz Plymouth Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre bahçe, çimen, çalı, ağaç gibi yeşil bitkiler görmek, kendini daha iyi hissetmene ve sağlıksız gıda, alkol, hatta sigara isteğinin azalmasına yardımcı olabilir. Üniversitede doktora çalışması yapan Leanner Martin, "Bulgularımız, yeşil alanları görmenin ruh halini iyileştirdiğini, bunun da daha nadir ve daha az yoğun iştah duymakla ilişkili olduğunu işaret ediyor." diyor.

        Kesinleştirilmesi için daha fazla araştırma yapmak gerekse de evinde yetiştireceğin bitkiler yeşilin faydalarını ikiye katlayabilir. Martin, "Evde veya pencere kenarında bakılan bitkiler, bu sorunlu iştahlara karşı koymak isteyenlere yardımcı olma potansiyeli taşıyor." diyor.

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