Daha Güçlü Bir Düşünce Yapısına Sahip Ol
Rehberlik ve Beslenme
Hazırlayan: Megan Jones Bell
Güçlü bir zihin, güçlü bir vücudun anahtarıdır. Zihnine nasıl antrenman yaptıracağını öğren.
Sakin kalıp ana odaklandığında kendi rekorunu kırman, zorlu bir basket atman ve daha hızlı koşman daha olasıdır. Bu güçlü zihniyet sayesinde antrenman yaparken, yarışırken ve günlük yaşamında ana odaklanıp en iyi performansını gösterebilirsin.
"Meditasyon yaparken beynindeki gri maddeye daha fazla kan akışı gerçekleşir. Böylece kas kontrolü ve duyusal algı ile ilişkili bu bölge kalınlaşıp güçlenir."
Andy Puddicombe, Headspace Kurucu Ortağı
Nike Performance Council üyesi ve farkındalık uygulaması Headspace'in kurucu ortağı Andy Puddicombe, meditasyonun bunun için en iyi araçlardan biri olduğunu söylüyor. Meditasyon yaparken beynindeki gri maddeye daha fazla kan akışı gerçekleşir. Böylece kas kontrolü ve duyusal algı ile ilişkili bu bölge kalınlaşıp güçlenir. Bu, stresli anlarda sakinleşmene, şüphelerinden ve anksiyetenden kurtulmana yardımcı olabilir. Böylece odaklanarak amacın doğrultusunda ilerleyebilirsin.
Bu güce ulaşmak için sadece birkaç saniyeye ihtiyacın var. Bu 20 saniyelik meditasyonu dene: Burnundan üç derin nefes al ve ağzından nefes ver. Vücudunun nasıl hissettiğine odaklan ve zihnine üşüşen düşünceleri serbest bırak.
Bu hızlı nefes egzersizini günde birkaç kez yapıp aldığın nefes sayısını kademe kademe artırabilirsin. Nihayetinde zihnin vücudunu bir üst seviyeye taşıyacaktır.