Daha Güçlü Bir Düşünce Yapısına Sahip Ol

Nike Performance Council üyesi ve farkındalık uygulaması Headspace'in kurucu ortağı Andy Puddicombe, meditasyonun bunun için en iyi araçlardan biri olduğunu söylüyor. Meditasyon yaparken beynindeki gri maddeye daha fazla kan akışı gerçekleşir. Böylece kas kontrolü ve duyusal algı ile ilişkili bu bölge kalınlaşıp güçlenir. Bu, stresli anlarda sakinleşmene, şüphelerinden ve anksiyetenden kurtulmana yardımcı olabilir. Böylece odaklanarak amacın doğrultusunda ilerleyebilirsin.



Bu güce ulaşmak için sadece birkaç saniyeye ihtiyacın var. Bu 20 saniyelik meditasyonu dene: Burnundan üç derin nefes al ve ağzından nefes ver. Vücudunun nasıl hissettiğine odaklan ve zihnine üşüşen düşünceleri serbest bırak.



Bu hızlı nefes egzersizini günde birkaç kez yapıp aldığın nefes sayısını kademe kademe artırabilirsin. Nihayetinde zihnin vücudunu bir üst seviyeye taşıyacaktır.