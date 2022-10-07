Öncelikli Erişim

Prototip Ürünlerine Öncelikli Erişim

Nike ekibi olarak sporcuların* düşüncelerine her zaman önem veriyor ve geleceği şekillendirmemizde daha fazla söz hakkına sahip olmanı istiyoruz. Nike Üyesi olarak prototip yani son tasarımın henüz tamamlanmadığı ürünlere öncelikli olarak erişebilirsin. Ekibimizin sunduğu bir sonraki yeniliği herkesten önce keşfetme olanağından yararlanarak ürünlerimizi daha da iyileştirmemize yardımcı olmak senin elinde.

Nike Üyesi ol ve daha fazla bilgi edinmek için yukarıdaki prototip ürünlerimizden birini seç.

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