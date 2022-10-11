Mars'ta Olduğu Gibi, Dünya'daki Kaynakları Yenilemek de Kolay Değil
Space Hippie, malzemelerin az olduğu ve astronotlar için kaynakların yenilenmediği Mars'taki yaşamdan ilham alan keşif odaklı bir ayakkabı koleksiyonudur. Atık ürünler veya "uzay çöpü" kullanılarak oluşturulan Space Hippie, sürdürülebilirlik uygulamalarının radikal tasarımla buluşmasının ürünüdür.
Mars'ta Olduğu Gibi, Dünya'daki Kaynakları Yenilemek de Kolay Değil
Space Hippie, malzemelerin az olduğu ve astronotlar için kaynakların yenilenmediği Mars'taki yaşamdan ilham alan keşif odaklı bir ayakkabı koleksiyonudur. Atık ürünler veya "uzay çöpü" kullanılarak oluşturulan Space Hippie, sürdürülebilirlik uygulamalarının radikal tasarımla buluşmasının ürünüdür.
Space Hippie'nin arka planındaki bilim hakkında bilgi edin, ekiple tanış ve tasarladığımız ürünlerin kaynaklarını nasıl bulduğumuzu, bunları nasıl ürettiğimizi ve hedeflerimizi nasıl yeniden tanımladığımızı öğren.
Space Hippie'nin arka planındaki bilim hakkında bilgi edin, ekiple tanış ve tasarladığımız ürünlerin kaynaklarını nasıl bulduğumuzu, bunları nasıl ürettiğimizi ve hedeflerimizi nasıl yeniden tanımladığımızı öğren.
Her Sporcuya* Uygun
Space Hippie'nin dört silüeti, şehrin hareket halindeki sporcuları* için benzersiz uyum seçenekleri sunuyor. Bunların arasında geleneksel bağcıklar, bağcıksız tasarım ve FlyEase yer alıyor.
Nike Space Hippie Koleksiyonu satışa sunulduğunda ilk öğrenenlerden ol.
Her Sporcuya* Uygun
Space Hippie'nin dört silüeti, şehrin hareket halindeki sporcuları* için benzersiz uyum seçenekleri sunuyor. Bunların arasında geleneksel bağcıklar, bağcıksız tasarım ve FlyEase yer alıyor.
Nike Space Hippie Koleksiyonu satışa sunulduğunda ilk öğrenenlerden ol.
Uzay Atığı İplik İle Üretildi
Bir sporcunun çöpü diğerinin hazinesi olabilir. Space Hippie'nin Flyknit iplikleri; plastik su şişeleri, tişörtler ve post-endüstriyel atıklardan elde edilen %85-90 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir.
Uzay Atığı İplik İle Üretildi
Bir sporcunun çöpü diğerinin hazinesi olabilir. Space Hippie'nin Flyknit iplikleri; plastik su şişeleri, tişörtler ve post-endüstriyel atıklardan elde edilen %85-90 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir.
Kraterli Köpük kalıbı, şehri keşfederken daha sürdürülebilir, hafif ve hızlı tepki veren bir yapı sunmak için %12 oranında Nike Grind kauçuk ve köpük malzemeler kullanır.
Kraterli Köpük kalıbı, şehri keşfederken daha sürdürülebilir, hafif ve hızlı tepki veren bir yapı sunmak için %12 oranında Nike Grind kauçuk ve köpük malzemeler kullanır.
Space Hippie'yi iki kutu yerine en az %90 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen tek bir ayakkabı kutusunda göndermek için çalışıyoruz.
Space Hippie'yi iki kutu yerine en az %90 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen tek bir ayakkabı kutusunda göndermek için çalışıyoruz.
Bambaşka Bir Gelecek
Sporun geleceğini korumak, en çok sevdiğimiz ürünleri yaratmanın yeni yollarını hayal etmekle başlar. Space Hippie, Nike'ın daha iyi bir gelecek için attığı en yeni adım. Ancak dünyayı iklim konusunda aksiyon almaya teşvik etmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.
Bambaşka Bir Gelecek
Sporun geleceğini korumak, en çok sevdiğimiz ürünleri yaratmanın yeni yollarını hayal etmekle başlar. Space Hippie, Nike'ın daha iyi bir gelecek için attığı en yeni adım. Ancak dünyayı iklim konusunda aksiyon almaya teşvik etmek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.