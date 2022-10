Hållbara material

Hållbar bomull

Från 2020 är 100 % av den bomull vi använder i våra produkter certifierad ekologisk, återvunnen eller Better Cotton, dvs. anskaffad genom Better Cotton Initiative (BCI). BCI arbetar för att förbättra bomullsodlingen runt om i världen och samlar in sin bomull med hjälp av ett system som kallas Mass Balance. All vår ekologiska bomull har odlats utan bekämpningsmedel med fossilbränsle eller syntetiska bekämpningsmedel och vi återvinner också mer än 680 000 kg bomull per år.