Om du har en produkt skapad med Nike Forward så vet du redan hur speciell den är. Den är mjuk, lätt och klär dig på ett unikt sätt, samtidigt som det genomsnittliga koldioxidavtrycket är 75 % lägre jämfört med vår traditionella stickade fleece.



Ditt Nike Forward-plagg är tillverkat för att kunna bäras varje dag, men den speciella konstruktionen gör att det mår bra av att få vila lite då och då. Se till att din Nike Forward-produkt håller i många år framöver med hjälp av några enkla skötselråd. Ta hand om dina plagg, så tar de hand om dig.

Tvätta dina Nike Forward-plagg i kallt vatten. Detta är nyckeln till att bevara materialets struktur och förhindra att det krymper. Lägg dina Nike Forward-plagg på en plan yta för att torka. Att inte köra plagget i torktumlaren och i stället lägga det att torka på en plan yta är viktigt för att bibehålla formen. Avlägsna eventuellt ludd med en klädkam eller klädborste. Att det bildas ludd är ett resultat av Nike Forwards unika konstruktion och det är en naturlig del av materialets livscykel.

Att följa dessa riktlinjer för produktvård hjälper dina Nike Forward-plagg att behålla sin plats som basplagg i din garderob. Dessutom är det ett plus för planeten om du tar hand om dina kläder och använder mindre energi vid tvättning. Det är en win-win-situation.