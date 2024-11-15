Cosmic Unity: Bakom designen

Bennett Shaw, Product Line Manager för Cosmic Unity, är basketentusiast men ingen expert på Nikes Move to Zero. Men när han synade skons utveckling började han se paralleller mellan spelet han älskar och Nikes uppdrag – idén att man kan bli lite bättre varje år. "Vi vill förbättras för varje år som går", förklarar Bennett. "Vi är fast beslutna att försöka öka mängden återvunnet innehåll med fem procent. Med Cosmic Unity lyckades vi komma upp i 25 % återvunnet material i förhållande till vikten." För att nå den magiska siffran 25 % använde designerna en unik kombination av delvis återvunna beståndsdelar och effektivt tillverkade nya material. Exempelvis skapades Crater Foam-mellansulan av en kombination bestående av nytt innehåll och 10 % Nike Grind-gummi. Skon har också trådsystem i flera lager som innehåller 99 % återvunnet material, en innersula av återvunnen polyester och kantränder tillverkade i en blandning av polyuretan och polyester. Teamet lade också mycket jobb på skons estetik för att få fram ett snabbt, stilrent och futuristiskt utseende.