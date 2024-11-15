Cosmic Unity: Bakom designen
Upptäck hur en basketsko, som är designad med minst 25 % återvunnet material i förhållande till sin vikt, är nästa steg i Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall.
Bakom designen: Cosmic Unity
Det handlar inte om perfektion – det handlar om framsteg. I basket gör minsta lilla förbättring en otrolig skillnad för spelaren. Cosmic Unity är nästa steg på resan mot noll avfall. Skon innehåller minst 25 % återvunnet material i förhållande till sin vikt. Det kanske inte låter mycket, men våra designers arbetar hårt med att ta fram hållbara modeller som blir lite bättre för varje år. Läs storyn om hur omvandlat restmaterial kan hjälpa oss att komma närmare Move to Zero, Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall.
Vi snackar skräp
Idén till Cosmic Unity kan spåras tillbaka till 2008 i och med lanseringen av Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". Den låga silhuetten var Nikes första steg mot att skapa en sko av återvunna material utan att göra avkall på funktionen. Cosmic Unity tar den här visionen ännu längre. Teamet tog medvetna beslut med hållbarhet i åtanke vid varje steg i processen, från designers som valde bort papper till fördel för digitala skisser, till produktionsteamet som gick med på att minska antalet prover de begärde från fabriken.
Återvunna material i fokus
Bennett Shaw, Product Line Manager för Cosmic Unity, är basketentusiast men ingen expert på Nikes Move to Zero. Men när han synade skons utveckling började han se paralleller mellan spelet han älskar och Nikes uppdrag – idén att man kan bli lite bättre varje år. "Vi vill förbättras för varje år som går", förklarar Bennett. "Vi är fast beslutna att försöka öka mängden återvunnet innehåll med fem procent. Med Cosmic Unity lyckades vi komma upp i 25 % återvunnet material i förhållande till vikten." För att nå den magiska siffran 25 % använde designerna en unik kombination av delvis återvunna beståndsdelar och effektivt tillverkade nya material. Exempelvis skapades Crater Foam-mellansulan av en kombination bestående av nytt innehåll och 10 % Nike Grind-gummi. Skon har också trådsystem i flera lager som innehåller 99 % återvunnet material, en innersula av återvunnen polyester och kantränder tillverkade i en blandning av polyuretan och polyester. Teamet lade också mycket jobb på skons estetik för att få fram ett snabbt, stilrent och futuristiskt utseende.
Spelartestat skräp
WNBA-spelaren och MVP:n A'ja Wilson var en av de första professionella spelarna som testade Cosmic Unity på basketplanen. Skon har en Zoom Air Strobel-fotbädd i fullängd, delvis tillverkad i återvunnen TPU, och är designad för att hålla jämna steg med alla tänkbara moves. Zoom Air Strobel är en komponent som uppskattas mycket av spelare med ett gediget fotarbete som A'ja, men skon är designad för att passa alla spelare. "Jag blev överraskad av hur lätt den var och den passar grymt bra för spelare i alla positioner", säger A’ja. "Jag upptäckte att Cosmic Unity kan anpassa sig till alla mina steg och rörelser – det är otroligt viktigt. En sko måste vara flexibel utan att vara för rörlig, bara tillräckligt för att man ska känna sig snabbare".