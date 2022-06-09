12 sätt att få löparskorna att hålla längre

För löparskor är ålder bara en siffra. Hur länge du har haft dem spelar betydligt mindre roll än hur långt du har sprungit i dem. Som Coach Bennett uttrycker det "det är inte som en liter mjölk" – skorna har inget bäst före-datum så om du har gamla skor stående där hemma som inte har använts så mycket är det bara att damma av dem. Men när du har kommit igång är det bra att hålla koll på dina kilometer.



Ett enkelt sätt att göra det? Använd Nike Run Club-appen. Tagga din sko (eller dina skor!) så kommer appen att logga dina kilometer för varje runda och meddela dig när du har nått ditt mål.



Kilometerantalet är visserligen inte det enda som avgör hur länge du kan använda dina skor, men det är definitivt det enklaste sättet att få en ungefärlig uppfattning om skornas status. Enligt Nikes kvalitetstekniker är de flesta skor testade för att hålla för minst 300 till 500 kilometer. Nyckelordet där är "minst" – så om dina skor fortfarande ser bra ut och känns bra när du kommer upp i den mängden, behöver du absolut inte göra dig av med dem! De kan ha mer kvar att ge.