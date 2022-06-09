12 sätt att få löparskorna att hålla längre

Maxa distansen: Tolv enkla sätt att få löparskorna att hålla längre
Innovation
Löpare delar med sig av sina bästa tips på enkel daglig skötsel av löparutrustningen. Med hjälp av de här tipsen kan du minska mängden avfall och bli en mer miljömedveten löpare.
We're All Innovators är en serie om de utmaningar som atleter ställs inför – och övervinner genom innovativt tänkande.
Sommaren 2020 besökte den London-baserade löparcoachen Dora Atim den engelska landsbygden.
"Mitt ute i skogen började jag bokstavligen gråta", minns hon. "Men det var tårar av lättnad och glädje, tårar av tacksamhet över att få ta del av naturen."
Att känna den kopplingen är logiskt. När du springer genom naturen och ser dess skönhet och upplever dess kraft är det helt naturligt att vilja bevara den.
De goda nyheterna är att miljömedvetenhet påminner en hel del om löpträning: Alla dina dagliga vanor räknas. Till och med något så litet som att ta hand om dina löparskor så att de håller längre kan göra skillnad på lång sikt om det innebär att du förmodligen inte köper nya förrän du verkligen behöver det.
Därför frågade vi vår globala löparcommunity, från proffsatleter till passionerade designers på Nike, hur de gör för att få ut mesta möjliga av sin utrustning. Vi har inte alla svar, men det finns mycket vi kan lära av varandra – så kolla in våra bästa tips nedan och välj ut de som passar dig, för tillsammans kan vi göra skillnad.
Bli vän med dina skor. Nikes designer Rikke Bonde (till vänster) och Shelby Wauligman (till höger) visar hur de skapar en personlig relation till sin utrustning genom att till exempel skriva inspirerande budskap på skorna eller byta ut skosnörena.
1. Bli vän med din utrustning
"Att känna empati för våra saker gör att vi lättare kan skapa hållbara rutiner i längden", säger Shelby Wauligman som designar löparkläder på Nike. "När vi känner respekt för föremål tar vi oftast hand om dem bättre."
Det kan räcka med något så enkelt som att byta skosnören på dina löparskor, skriva ett inspirerande citat på dem eller alltid ta dem med dig på resan för att skapa en mer personlig relation till dem. Det vet Raj Mistry, Senior Apparel Designer på Nike, som har rest med sina löparskor över hela världen – från slottsstaden Edinburgh till storstaden Hanoi.
Optimera de långsiktiga möjligheterna för dig och dina skor. Gör som löparna Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora och Kelechi Okorie (från vänster till höger) och välj rätt skor för de distanser, underlag och typer av löpning som du gillar.
2. Välj rätt sko för din löprunda
Tänk på det här nästa gång du shoppar: "Fundera över vad du vill uppnå med din löpning, inte med dina skor", säger Jo Micheli, en Los Angeles-baserad EKIN (Nike baklänges och passande nog vår benämning på en Nike-produktexpert).
Fundera på "varför" innan du shoppar så att du får ut så mycket som möjligt av både skor och löpning. Vill du komma ut i naturen? Terränglöparskor passar bäst för löpning i stenig och växlande terräng. Och om du tänker springa kilometer efter kilometer på asfalt eller löpband ska du satsa på ett par väldämpade löparskor för hårt underlag.
London, England, juli 2021. Förra året startade Dora Atim föreningen Ultra Black Running för att uppmuntra svarta kvinnor och ickebinära personer att följa med henne ut och springa i naturen. För henne är löpningen ett sätt att ta hand om sig själv och hitta ny kraft. Varje gång hon ger sig ut på en runda maxar hon outfiten. "Jag tror på styrkan i att se bra ut när jag springer, annars är det inte bra för dig", säger hon. "Du ska alltid känna dig som att du äger i löpspåret".
London, England, juli 2021. Dora Atim startade föreningen Ultra Black Running för att uppmuntra svarta kvinnor, transpersoner och ickebinära att följa med henne ut och springa i naturen. För henne är varje del av processen – från vätskepåfyllning till att klä sig rätt – en högtidsstund. "Jag tror på styrkan i att se bra ut när jag springer", säger hon. "Du ska alltid känna dig som att du äger i löpspåret".
3. Låt löparskorna vara löparskor
"Alla skor har en beräknad livslängd och varje gång du har dem på dig förbrukas en liten del av den livslängden", säger Chris "Coach" Bennett, Global Head Coach för Nike Running. "Har skorna börjat kännas mindre responsiva trots att du bara har sprungit 300 kilometer i dem? Okej, men du har haft dem på dig i 800." Så tänk på det nästa gång du tar en shoppingrunda – om du går i löparskorna nu kanske du missar en löprunda i dem i framtiden.
Och om du hör till dem som använder värdefulla kilometer till att gå in dina nya löparskor kan du testa det här knepet från medeldistanslöparen Craig Engels istället: "Jag brukar ta ut innersulorna ur mina gamla skor och använda dem i de nya", säger han. Med ingångna innersulor slipper han krampande fötter och kan börja springa i de nya skorna med en gång.
EKIN Jo Micheli visar rätt och fel sätt att ta av sig löparskorna. Varje liten detalj gör skillnad!
4. Knyt upp skosnörena
Vi sa ju att de här tipsen var enkla! Till och med något så litet som att ta dig tid att knyta upp skosnörena efter varje löprunda kan få dina löparskor att hålla längre.
Varje gång du sparkar av dig skorna utan att knyta upp dem först – gör inte det! – sliter du på hälkappans uppbyggnad. "När skons hälkappa är nedgången och utsliten blir löpningen inte kul", varnar Jo. Dessutom kan det leda till att du också börjar ta på dig skorna utan att knyta upp snörena nästa gång du ska ut. Då skadas skorna två gånger och dessutom får du sämre stöd när du springer. Så ta dig tid att knyta och knyta upp ordentligt. Det vinner både skorna och dina fötter på.
Gillar du inte skosnören? Då kanske Nike FlyEase med sitt enkla på- och avtagningssystem är något för dig. Du kan också specialdesigna ett par med Nike By You och lägga till snörning med snörlås på vissa modeller. Smidigt!
Torra skor är glada skor. Den London-baserade löparcoachen Amritpal Ghatora visar ett enkelt sätt att motverka fukt och bakterieansamlingar i skorna: fyll dem med tidningspapper efter löprundan.
5. Glöm inte att torka skorna
Fukt kan förkorta skornas livslängd dramatiskt om du inte gör något åt den. "Fukt ger en grogrund för bakterier. Kom ihåg att du svettas i dina skor och kanske trampar i pölar och bäckar", säger Coach Bennett. "Många skor kasseras innan de har hunnit användas i 500 eller 700 kilometer – inte för att de har förlorat sin funktion, dämpning eller respons utan helt enkelt för att de stinker."
För att bli av med lukten ser du till att skorna får torka ordentligt efter varje löprunda. Förvara dem på en plats med god ventilation.
Genomblöta skor? Då kan det vara bra att fylla dem med ihopskrynklat tidningspapper som absorberar vattnet och påskyndar torkningen. Kläddesignern Raj förvarar till och med en hink med ris i sitt garage just för att torka sina skor med – på samma sätt som du kan göra för att dra ut fukt ur mobiltelefonen om den har blivit blöt.
Ett tips som de flesta löpare vi pratade med är eniga om är att inte torktumla. Enligt våra kvalitetstekniker (teamet som testar Nike-produkter och utsätter dem för alla möjliga påfrestningar i ett särskilt laboratorium) kan de lim och bindemedel som håller ihop skornas olika delar försvagas av höga temperaturer.
6. Ge dina skor en paus – växla mellan flera par
Dina löparskor kan också behöva en vilodag. "[Det är som att] ge dem en återhämtande proteinshake", säger Amritpal, maratonlöpare och coach. "Ge dina skor tid att återhämta sig så att de är redo inför nästa runda."
Men hur länge behöver skorna vila? Minst 24 till 48 timmar enligt våra tekniker. De säger att skornas exakta återhämtningstid beror på många olika faktorer (material, vikt, terräng, distans), men att det viktiga är att skummellansulorna får tillräckligt lång tid på sig att återfå formen efter löprundan. Då får du optimalt stöd även på nästa runda och skorna behåller sin responsiva dämpning längre.
Om du vill springa oftare än så kan det vara bra att växla mellan olika par. Det kan så klart kännas dyrt att investera i ett andra par löparskor, men å andra sidan förlänger det skornas livslängd och håller dem i bra skick längre, så att du slipper köpa nya på grund av överanvändning.
London, England, juli 2021. Efter en paus under pandemin hoppas Dora på att kunna återgå till terränglöpningen med gruppen en gång i veckan. Före lockdown brukade de vara hela 30 till 40 personer. "Svarta kvinnor behöver den här platsen för att bara få vara sig själva, eftersom vi ständigt tvingas antingen ändra på vårt sätt att vara för att passa in eller bli exkluderade eller ignorerade", säger hon. "Det här är för dem. Det har utvecklats till något helt fantastiskt."
London, England, juli 2021. Efter en paus under pandemin hoppas Dora på att kunna återgå till terränglöpningen med Ultra Black Running en gång i veckan. Före lockdown brukade de vara hela 30 till 40 personer. "Svarta kvinnor behöver den här platsen för att bara få vara sig själva, eftersom vi ständigt tvingas antingen ändra på vårt sätt att vara för att passa in eller bli exkluderade eller ignorerade", säger hon. "Det här är för dem. Det har utvecklats till något helt fantastiskt."
7. Spring på olika underlag
"Alla underlag är olika", säger Coach Bennett. "När du springer på gräs behöver du inte lika mycket dämpning. Underlaget gör en del av jobbet åt dig." Han tipsar om att då och då försöka välja mjukare underlag (gräs, skogsstig, löparbana, stranden) för att ge både kroppen och utrustningen en paus. Det rådet brukade han ge de high school-löpare och terränglöpare han coachade som ofta inte hade möjlighet att köpa flera par löparskor. Men även elitlöpare som Craig använder sig fortfarande av det knepet.
"Vi springer 100 till 120 km i veckan och då är det viktigt att hitta mjuka underlag", säger Craig om sitt teams träningsschema och tillägger att han själv helst springer på löparbanor med kolstybb. "Om du springer på betong pressas [dina skor] samman betydligt mer."
Håll koll på siffrorna – distansen alltså. EKIN Jo Micheli visar hur enkelt (och automatiskt) det är att hålla koll i Nike Run Club-appen. Andra gånger väljer Jo en mer analog metod: hen markerar skornas "födelsedatum" och loggar månadens kilometer därifrån.
8. Håll koll på dina kilometer
För löparskor är ålder bara en siffra. Hur länge du har haft dem spelar betydligt mindre roll än hur långt du har sprungit i dem. Som Coach Bennett uttrycker det "det är inte som en liter mjölk" – skorna har inget bäst före-datum så om du har gamla skor stående där hemma som inte har använts så mycket är det bara att damma av dem. Men när du har kommit igång är det bra att hålla koll på dina kilometer.
Ett enkelt sätt att göra det? Använd Nike Run Club-appen. Tagga din sko (eller dina skor!) så kommer appen att logga dina kilometer för varje runda och meddela dig när du har nått ditt mål.
Kilometerantalet är visserligen inte det enda som avgör hur länge du kan använda dina skor, men det är definitivt det enklaste sättet att få en ungefärlig uppfattning om skornas status. Enligt Nikes kvalitetstekniker är de flesta skor testade för att hålla för minst 300 till 500 kilometer. Nyckelordet där är "minst" – så om dina skor fortfarande ser bra ut och känns bra när du kommer upp i den mängden, behöver du absolut inte göra dig av med dem! De kan ha mer kvar att ge.
Känn din kropp, känn din utrustning. Nike Store-atleten Danielle Girard är före detta tävlingslöpare och visar hur viktigt det är med uppvärmning och nedvarvning för att upptäcka varifrån smärtan kommer.
9. Inse sambandet mellan skovård och egenvård
När det gör lite ont någonstans börjar en del löpare genast titta efter nya skor. Men löparen Danielle Girard uppmuntrar de atleter hon pratar med att börja med att fundera över sina rutiner före och efter löprundan innan de överväger att byta skor.
"Kanske ömmar det i vaderna efter varje löprunda", säger Danielle som själv fortfarande är en aktiv löpare. "Det kan bero på att dina skor är slitna och du behöver mer dämpning – men det kan också bero på att dina vader är spända och du helt enkelt behöver stretcha lite mer." Problemet kan med andra ord ligga hos dig istället för skorna.
Ju mer du springer desto bättre lär du känna din kropp och din utrustning och då kan du lättare avgöra vad problemen beror på när de dyker upp. Men till dess kan det vara bra att se över dina uppvärmnings- och nedvarvningsrutiner innan du drar förhastade slutsatser om dina skor. Men naturligtvis ska du vara uppmärksam på återkommande eller långvariga problem.
London, England, juli 2021. "För mig handlar hållbarhet mycket om utrustning. Säljer eller skänker du gamla kläder? Hur ofta köper du nya?" Ett annat bra sätt att göra skillnad är att rengöra löparskorna med jämna mellanrum, både snabbt direkt efter löprundan och mer noggrant vid behov. "Jag har en särskild tvättdag för mina skor för att få ut mesta möjliga av dem, säger Dora. "De blir som nya igen och jag tänker: Så där ja! Jag behöver inga nya."
"För mig handlar hållbarhet mycket om utrustning. Säljer eller skänker du gamla kläder? Hur ofta köper du nya?", säger den London-baserade coachen Dora. Ett annat bra sätt att göra skillnad är att rengöra löparskorna ordentligt med jämna mellanrum, både snabbt direkt efter löprundan och mer noggrant vid behov. "Jag har en särskild tvättdag för mina skor för att få ut mesta möjliga av dem, säger Dora. "De blir som nya igen och jag tänker: Så där ja! Jag behöver inga nya."
10. Håll koll på när (och hur) du ska tvätta
"[Skorengöring] handlar om att undvika att smuts och damm fastnar i sömmarna eller andra delar av skon där du inte vill ha det. Det utökar materialets livslängd", säger Rikke Bonde, materialdesigner på Nike och entusiastisk ultralöpare. "Om du tvättar skorna håller de längre."
En del löpare vi pratade med gillar att göra rent sina skor ordentligt med mild tvål och vatten då och då – som Kelechi Okorie, en London-baserad skribent och medlem i löparklubben TrackMafia, som siktar på skorengöring en gång i månaden.
Andra väljer mindre avancerade sätt för att hålla skorna rena: Nike-designern Shelby brukar torka av leriga skor mot en grästuva, peta bort intorkad smuts från yttersulorna med en pinne och torka av skorna med en handduk vid behov.
Många undrar om det går att tvätta skorna i tvättmaskinen, men de löpare vi har pratat med föredrar att ta sig tid att tvätta sina skor för hand. Se det som ytterligare ett sätt att bli vän med dina skor (apropå tips #1).
Var inte rädd för att fixa mindre lagningar själv. Ovan lagar materialdesigner Rikke Bonde en liten reva. Hon kallar det "menditation" ["mend" betyder laga på engelska] och ser det som ett sätt att varva ner och vara närvarande i nuet med sin utrustning.
11. Laga det du kan laga
Löparskor är komplexa, men det måste inte vara så svårt att laga dem. "Om något går sönder utan att det påverkar själva skons uppbyggnad brukar jag laga dem", säger London-löparen Kelechi, som lärde sig att laga en reva i ovandelen på sina Epic React genom att titta på ett YouTube-klipp om sömnadstekniker. "Du kan googla vad som helst."
Stora skador i skons uppbyggnad är bäst att lämna åt proffsen, men enkla lagningar av ovandelen eller yttersulan kan du testa att göra själv. Ibland kan det räcka med att byta ut skosnörena eller förstärka utsatta delar med en bit silvertejp.
"Jag är inte perfektionist med mina saker på det viset", säger materialdesignern Rikke som alltid har med sig ett lagningskit på sina ultralöprundor. "Jag vet att om jag gör ett bra jobb, eller i alla fall försöker, kan jag antingen använda dem eller laga dem igen."
Livet går vidare. Dina gamla skor kanske inte funkar att springa i längre, men du kan fortfarande använda dem när du är på språng eller i trädgården, som Coach Bennett. Du märker när det är dags genom att titta efter några tydliga tecken. Amritpal Ghatora visar och förklarar.
12. Inse när det är dags för dina skor att gå i pension
"Målet är inte att förlänga skornas livslängd för alltid, utan bara så länge som de är designade för att hålla", säger Coach Bennett. "En förbrukad sko är förbrukad och då finns det ingen mening med att försöka rädda den."
Men hur ska du kunna veta när skorna har nått vägs ände? Det finns flera faktorer att ta hänsyn till. För det första, hur långt har du sprungit i dem? (Kom ihåg: 300 till 500 kilometer är den siffra som våra kvalitetstekniker normalt räknar med.) Titta sedan på hur skorna ser ut och hur de känns att springa i. Har de synliga tecken på slitage? Är sulorna alldeles blankslitna? Har du börjat få mindre respons eller behöver du längre tid för att återhämta dig efter löprundan? I så fall är det bara att gratulera! Du har gett dina skor ett långt och meningsfullt liv. Känn dig stolt. Och sluta springa i dem.
Men du måste inte göra dig av med dem bara för att du inte kan springa i dem längre. Om dina gamla skor fortfarande går att använda kan du kanske ha dem när du promenerar eller fixar i trädgården eller kanske vet du någon du kan ge dem till som verkligen behöver ett par skor. Och när dina löparskor är helt och hållet förbrukade kan du lämna in dem på utvalda Nike Stores som ingår i särskilda återvinningsprogram.
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"Löparcommunityn är en bra plats att sprida sina kunskaper, för där hittar du många hänsynsfulla människor som älskar att komma ut och springa i naturen. Då blir miljömedvetenheten helt naturlig", säger Shelby, designer för Nike, som springer för att rensa tankarna och hitta inspiration. "Normalisera tanken om att ta hand om dina saker. För ju fler människor som gör det, ju mer kommer hela vår grundinställning att förändras."
Move To Zero är Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Text: Emily Jensen
Foto: Holly-Marie Cato