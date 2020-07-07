Lär barnen att älska att röra på sig

01. Föregå med gott exempel.



Det kan tyckas som att dina barn inte lyssnar på dig, men de hör det du säger. "Varje gång du talar om träning, till och med när det bara gäller din egen träning, är det en chans för dina barn att antingen känna entusiasm inför eller bli osugna på träning", säger Diana Cutaia, grundare av Coaching Peace Consulting, som samarbetar med Nikes team för Social and Community Impact.



Varje gång du gör dig redo för ett pass eller kommer tillbaka från gymmet ska du tänka på att använda ett språk som målar upp fysisk aktivitet i positiva termer, säger Cutaia. Istället för att säga saker som "Mamma måste träna idag" eller "Pappa är helt slut efter sin löprunda" prova att säga "Mamma längtar efter att träna idag" eller "Pappas muskler jobbade så hårt, visst är han stark". När dina barn ser dig vara aktiv och hör hur mycket du tycker om det så ökar det chanserna att de förknippar rörelse med något bra, säger Nunez.



02. Ge dem chansen att lyckas.



Avsikterna är goda men ibland lägger föräldrar för mycket fokus på att motivera sina barn att röra på sig och för lite på att lära dem hur de ska utföra rörelserna, säger Cutaia. "Naturligtvis ska man uppmuntra dem genom hela aktiviteten, men först måste du lära dem så att de faktiskt kan utföra det du ber dem om", säger hon. Om de inte känner sig kompetenta så riskerar de att bli frustrerade och kanske ge upp.