Lär barnen att älska att röra på sig

Få ditt barn att älska rörelse och aktivitet
Coachning
med Nike Training
Här är tre sätt du kan förbereda ditt barn för en aktiv livsstil.
Du älskar att träna och vill att dina barn ska älska det också. Genom att uppmuntra barnen, inspirera och vägleda dem kan du hjälpa dem att inrätta en livslång vana av daglig aktivitet. Här är tre sätt som hjälper dig på vägen.
Du och dina barn kanske redan gillar att vara fysiskt aktiva tillsammans, antingen genom att sparka boll i trädgården eller köra de roliga träningspassen i programmet Fitness Adventure with Brian & Bella Nunez. I så fall ligger ni redan steget före. Tekniken (tv, datorer, läsplattor) har en tendens att få barnen att fastna i soffan, så all rörelse under en längre period innebär en vinst för alla.
Du och dina barn har säkert kul när ni leker, men om du vill att träning ska bli en livslång vana måste du ha ett större perspektiv och tänka långsiktigt. "De erfarenheter du har som barn kan antingen få dig att älska träning eller hata det, potentiellt livet ut", säger Nike Master Trainer Brian Nunez. "Som förälder ska du skapa så många positiva erfarenheter som möjligt för dina barn medan de är små, innan skolgympan, sporter och tävlingar – och livet i allmänhet – blir för seriöst."
Ett sätt är att göra träningen till en lek, men att lägga grunden till ett sunt, livslångt förhållande till aktivitet kan kräva hårdare arbete. Så här gör du.
01. Föregå med gott exempel.
Det kan tyckas som att dina barn inte lyssnar på dig, men de hör det du säger. "Varje gång du talar om träning, till och med när det bara gäller din egen träning, är det en chans för dina barn att antingen känna entusiasm inför eller bli osugna på träning", säger Diana Cutaia, grundare av Coaching Peace Consulting, som samarbetar med Nikes team för Social and Community Impact.
Varje gång du gör dig redo för ett pass eller kommer tillbaka från gymmet ska du tänka på att använda ett språk som målar upp fysisk aktivitet i positiva termer, säger Cutaia. Istället för att säga saker som "Mamma måste träna idag" eller "Pappa är helt slut efter sin löprunda" prova att säga "Mamma längtar efter att träna idag" eller "Pappas muskler jobbade så hårt, visst är han stark". När dina barn ser dig vara aktiv och hör hur mycket du tycker om det så ökar det chanserna att de förknippar rörelse med något bra, säger Nunez.
02. Ge dem chansen att lyckas.
Avsikterna är goda men ibland lägger föräldrar för mycket fokus på att motivera sina barn att röra på sig och för lite på att lära dem hur de ska utföra rörelserna, säger Cutaia. "Naturligtvis ska man uppmuntra dem genom hela aktiviteten, men först måste du lära dem så att de faktiskt kan utföra det du ber dem om", säger hon. Om de inte känner sig kompetenta så riskerar de att bli frustrerade och kanske ge upp.
Dina uppmuntrande ord kommer att ha större effekt när dina barn har tillräckligt med självförtroende för att faktiskt ta till sig dem.
Nästa gång du går igenom en aktiverande lek eller ett träningspass ska du lägga en stund på att förklara och visa vad du vill att barnen ska göra, säger Cutaia. Du kan be dem härma dig eller låta dem imitera ett djur som håller positionen eller gör den rörelse du beskriver, säger Nunez. Det viktiga är att de förstår övningen så gott de kan innan du börjar peppa dem. Dina uppmuntrande ord kommer att ha större effekt när dina barn har tillräckligt med självförtroende för att faktiskt ta till sig dem.
03. Belöna inte resultatet, utan vägen dit.
Förhoppningsvis har du vid det här laget lärt dig att fokus på framsteg hellre än perfektion och firandet av små segrar är vad som får dig att fortsätta träna. Det gäller även för dina barn när det kommer till aktivitet. De vill gärna få en guldstjärna, men Cutaia menar att det är upp till dig att erbjuda den när de verkligen har ansträngt sig.
Säg saker som "Jag ser att du har blivit så mycket bättre på armhävningar. De är kämpiga, men du är en riktig kämpe".
Låt säga att ditt barn kämpar med en modifierad armhävning. Istället för att låta dem bestämma sig för att de inte kan göra det, be dem att sänka kroppen till marken och sedan sluta. Säg "Kolla, du gjorde första halvan av en armhävning". Låt dem prova att göra den andra halvan nästa gång och så småningom båda tillsammans, och uppmuntra deras förbättringar längs vägen, säger Cutaia. Du kan till och med påbörja en framstegsdagbok i vilken de registrerar sina bedrifter vecka för vecka. "Det är jätteviktigt att visa uppskattning för hur mycket de anstränger sig, så att de känner sig stolta”, förklarar hon. Säg saker som "Jag ser att du har blivit så mycket bättre på armhävningar. De är kämpiga, men du är en riktig kämpe".
I slutändan är det samma saker som fick dig att gilla träning som kommer att få ditt barn att gilla det. Ge dem rätt verktyg – inspirationen, instruktionerna, uppskattningen – och de kommer mycket närmare en livslång kärlek till rörelse.
Låt säga att ditt barn kämpar med en modifierad armhävning. Istället för att låta dem bestämma sig för att de inte kan göra det, be dem att sänka kroppen till marken och sedan sluta. Säg "Kolla, du gjorde första halvan av en armhävning". Låt dem prova att göra den andra halvan nästa gång och så småningom båda tillsammans, och uppmuntra deras förbättringar längs vägen, säger Cutaia. Du kan till och med påbörja en framstegsdagbok i vilken de registrerar sina bedrifter vecka för vecka. "Det är jätteviktigt att visa uppskattning för hur mycket de anstränger sig, så att de känner sig stolta", förklarar hon. Säg saker som "Jag ser att du har blivit så mycket bättre på armhävningar. De är kämpiga, men du är en riktig kämpe".
I slutändan är det samma saker som fick dig att gilla träning som kommer att få ditt barn att gilla det. Ge dem rätt verktyg – inspirationen, instruktionerna, uppskattningen – och de kommer mycket närmare en livslång kärlek till rörelse.