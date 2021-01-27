Gör bänkpressen under träningspass för styrka och muskelmassa. Ta dig tid och fokusera på formen. Om du vill bygga upp styrka eller muskelmassa ska du starta med 3 set på 12 till 15 reps med en vikt som är utmanande men som du känner att du klarar även under de 3 till 5 sista repsen. Efter ett par veckor kan du öka vikten och gå ner till 3 set på 10 till 12 reps. Efter ytterligare 2 till 3 veckor ökar du än en gång vikten och drar ner repsen till 3 set på 6 till 10 reps. Om du vill utveckla kraft ska du prova med 3 till 5 set på 1 till 3 reps med en vikt som känns verkligt utmanande under varje rep.