Skapa din egen sömnrutin

Det bästa vore att ha en timme på sig att varva ner innan man går och lägger sig, men till och med tio minuter varje kväll räcker för att ge hjärnan en signal om att det är dags att stänga ner.



En ritual vid läggdags hjälper kroppen varva ner och förbereda sig för sömn, enligt Cheri Mah, medlem av Nike Performance Council och forskare vid University of California San Francisco’s Human Performance Center and School of Medicine.



Jag gillar att ta en varm dusch, något som bevisats främja sömnen, och stänga av alla skärmar eftersom de ger från sig blått ljus som stimulerar hjärnan. Men din ritual kan vara vad som helst som lugnar dig. Du kan skriva dagbok, göra djupandningsövningar, läsa.



Samma rutin några minuter varje kväll hjälper kroppen att förstå att det är sovdags, eftersom vi är mer vanebundna än vi inser.



Så, fundera ut vad som är den mest avkopplande sysselsättningen för dig de tio sista minuterna inann du går och lägger dig och försök införliva det i din kvällsrutin som en viktig ritual före läggdags.