Får du tillräckligt med sömn?

Om du mår bra på morgonen när du vaknar är det ett tecken på att du får tillräckligt med sömn, men det är viktigt att hålla koll på hur du känner dig framåt eftermiddagen och kvällen. "När du är på väg hem och stannar vid ett trafikljus, börjar du dagdrömma eller känns det som att du ska nicka till? Slumrar du till när du tittar på tv på kvällen? Om svaret är ja, lägg då till en halvtimmes sömn per natt tills du inte längre gör det," säger Halson.

När du känner dig pigg från det att du vaknar tills du går och lägger dig har du hittat rätt rytm.

Gör det till en vana: Vi utmanar dig att börja mäta och utvärdera din sömn, så att du vet vad du har att utgå ifrån. Lägg ett block bredvid sängen och bestäm dig för att mäta din sömn i en vecka. När du vaknar på morgonen skriver du ner när du somnade och vaknade. En eller två gånger om dagen skriver du ner om du känner dig trött och vilken tid. Varje gång du skriver i din sömndagbok ger du dig själv en mental highfive. Efter en vecka kan du se över din data och tillämpa Halsons råd om att anpassa din sömn med en halvtimme extra per natt tills du inte längre blir trött under dagen.