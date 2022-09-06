Konsten att reagera mer positivt

Den studien är värd att titta närmare på: Forskarna lät deltagarna som aldrig mediterat tidigare delta i en 30 minuter lång föreläsning om medveten acceptans. Deltagarna lärde sig vad konceptet innebar (att vara medveten om och acceptera en situation utan att lägga en värdering i den) och hur det fungerar (om du misslyckas med att slå ditt personbästa så accepterar du din besvikelse över dig själv utan att låta besvikelsen få dig att känna skuld, ilska eller svaghet). De fick också lära sig att använda metaforer som att vara en busschaufför eller att rida ut ett oväder (vi coachar dig igenom dem mot slutet) så att de kan tillämpa den här metoden i verkliga livet.

Omedelbart efteråt instruerades deltagarna att reagera naturligt på att se neutrala och negativa bilder och känna på varma och smärtsamt heta temperaturer. Sedan blev de tillsagda att reagera på var och en med medveten acceptans. När deltagarna accepterade en negativ bild eller smärtsam hetta, upplevde de mindre negativa känslor och fysisk smärta än de gjorde när de reagerade naturligt på dem.

Vad är orsaken till det här? Ett skäl, menar studiens medförfattare Kevin N. Ochsner, fil.dr vid Department of Psychology vid Columbia University, är att medveten acceptans ändrar sättet du tolkar vad saker betyder för dig. Ett annat ord för den där tolkningen är "uppfattning" och den styr alla dina känslor.

"Medveten acceptans kan förändra hur du uppfattar en situation, genom att ge dig en känsla av vara avskild från den, som om du bara observerar vad som händer, men inte deltar", säger han. Säg till exempel att ditt mål var att klara tio armhävningar och du var tvungen att sätta i knäna vid nummer nio. Din uppfattning av situationen kan antingen få dig att fokusera på armhävningen du inte klarade så att du blir frustrerad, eller hjälpa dig att se hur du kom närmare än någonsin och motivera dig att kämpa hårdare nästa gång.

"Folk har en tendens att låta känslorna samlas på hög, vilket kan skapa en snöbollseffekt. Du är orolig och rädd, och sedan blir du arg för att du är orolig och rädd och sedan ledsen för att du är arg och så vidare. Men om du medvetet kan acceptera den första reaktionen som ditt verkliga sätt att reagera känslomässigt, så flödar den bara igenom dig och du förstorar inte saker. Din känslomässiga respons blir inte alls lika intensiv eller långvarig", säger Ochsner. Med andra ord: Medveten acceptans gör att du bara släpper taget, vilket är värt att minnas nästa gång saker och ting inte går som du vill.