Konsten att reagera mer positivt på (nästan) allt
Coachning
Den här mindfulness-metoden kan hjälpa dig att hantera smärta och negativa känslor, och det är så enkelt.
- Ett koncept som kallas medveten acceptans kan hjälpa dig att stoppa negativa känslor från att förvandlas till en känslomässig lavin.
- Försök till en början att se situationer som om du är en utomstående observatör, inte en deltagare.
- Du kan känna dig mer positiv och kapabel att klara av utmaningar efter en snabb övning.
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Om du har himlat med ögonen och väntat på att meditationshetsen ska ta slut, kanske du istället skulle ta och prova själv. Forskning visar att meditation kan ge många hälsofördelar, inklusive stressreducering och en förbättring av ditt humör, som kan hjälpa dig under svåra perioder i livet. Och du ser snabbt resultat. I själva verket, enligt en studie gjord av forskare vid University of Colorado Boulder och Dartmouth, Yale, Columbia, kan en kort kurs i mindfulnessträning hjälpa dig att lära dig att bättre hantera smärta och negativa känslor.
Vetenskapen bakom
Den studien är värd att titta närmare på: Forskarna lät deltagarna som aldrig mediterat tidigare delta i en 30 minuter lång föreläsning om medveten acceptans. Deltagarna lärde sig vad konceptet innebar (att vara medveten om och acceptera en situation utan att lägga en värdering i den) och hur det fungerar (om du misslyckas med att slå ditt personbästa så accepterar du din besvikelse över dig själv utan att låta besvikelsen få dig att känna skuld, ilska eller svaghet). De fick också lära sig att använda metaforer som att vara en busschaufför eller att rida ut ett oväder (vi coachar dig igenom dem mot slutet) så att de kan tillämpa den här metoden i verkliga livet.
Omedelbart efteråt instruerades deltagarna att reagera naturligt på att se neutrala och negativa bilder och känna på varma och smärtsamt heta temperaturer. Sedan blev de tillsagda att reagera på var och en med medveten acceptans. När deltagarna accepterade en negativ bild eller smärtsam hetta, upplevde de mindre negativa känslor och fysisk smärta än de gjorde när de reagerade naturligt på dem.
Vad är orsaken till det här? Ett skäl, menar studiens medförfattare Kevin N. Ochsner, fil.dr vid Department of Psychology vid Columbia University, är att medveten acceptans ändrar sättet du tolkar vad saker betyder för dig. Ett annat ord för den där tolkningen är "uppfattning" och den styr alla dina känslor.
"Medveten acceptans kan förändra hur du uppfattar en situation, genom att ge dig en känsla av vara avskild från den, som om du bara observerar vad som händer, men inte deltar", säger han. Säg till exempel att ditt mål var att klara tio armhävningar och du var tvungen att sätta i knäna vid nummer nio. Din uppfattning av situationen kan antingen få dig att fokusera på armhävningen du inte klarade så att du blir frustrerad, eller hjälpa dig att se hur du kom närmare än någonsin och motivera dig att kämpa hårdare nästa gång.
"Folk har en tendens att låta känslorna samlas på hög, vilket kan skapa en snöbollseffekt. Du är orolig och rädd, och sedan blir du arg för att du är orolig och rädd och sedan ledsen för att du är arg och så vidare. Men om du medvetet kan acceptera den första reaktionen som ditt verkliga sätt att reagera känslomässigt, så flödar den bara igenom dig och du förstorar inte saker. Din känslomässiga respons blir inte alls lika intensiv eller långvarig", säger Ochsner. Med andra ord: Medveten acceptans gör att du bara släpper taget, vilket är värt att minnas nästa gång saker och ting inte går som du vill.
Din inkörsport till medveten acceptans
Låter det som något för dig? Testa själv med den här introduktionen till medveten acceptans, baserat på övningar från Ochsners studie.
- Sitt bekvämt i ett tyst rum utan distraktioner. Fokusera på din andning i två till fem minuter. Föreställ dig sedan att du kör en buss. Passagerare går på och av, men bussen fortsätter. Vissa passagerare är högljudda och störande. Se dem som oroliga tankar eller jobbiga känslor. Se att de finns där och acceptera att de kommer att vara där tillfälligt utan att reagera på dem. När de stiger av bussen fortsätter du bara köra.
- En annan metod: Föreställ dig att du är utomhus och att ett oväder är på väg. Men marken, träden, byggnaderna och du själv är fortfarande kvar oavsett väder. Solen kan skina, det kan regna eller snöa. Istället för att springa iväg accepterar du att ovädret kommer. Låt det sedan passera.
- Vid behov kan du använda mindfulness-tekniken du precis har lärt dig. Om du känner att en stor känsla bubblar under ytan ska du undvika att värdera den som "bra" eller "dålig" och använda din inre busschaufför eller ovädersbetraktare och försöka lägga märke till vad du känner, för att sedan släppa det eller låta det passera.
Det fina med den här övningen är att du märker förbättringar efter en enda kort session. Och ju mer du övar på medveten acceptans, desto lättare och naturligare blir det, säger Ochsner. "Om du kan ägna bara några minuter om dagen åt att fokusera på din andning, sitta tålmodigt med dina känslor och observera vad som händer i ditt sinne och din kropp, så kommer det att vara det första steget mot att förbättra din förmåga att acceptera – och förändra – saker och ting i ditt liv."
Ingen kan förbise det.
Text: Lindsey Emery
Illustration: Sebastien Plassard
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