Använd det här mentala tricket för att få kontroll över dina reaktioner

Om du någonsin har sett en otrevlig gäst som skäller ut serveringspersonal på en restaurang och tänkt "wow, servitören är verkligen ett helgon som inte tappar fattningen" så känner du till att ett lugnt på Yoda-nivå existerar. Visst, det är möjligt att servitören är van vid högfärdiga gäster, eller har fått instruktioner om att inte reagera. Men det är också möjligt att hen har lyckats bemästra vad många framstående psykologer kallar för "pausen".

Pausen är ögonblicket mellan en utlösande händelse och ditt svar, oavsett om det är verbalt eller fysiskt, säger Djuan Short som är licensierad klinisk socialarbetare och registrerad yogalärare i Philadelphia. Det här ögonblicket kan vara några sekunder eller betydligt längre. Det ger dig möjlighet att agera med målmedvetet utifrån vad som kommer att hända sen, säger Short. Det förvandlar en impulsiv reaktion till en medveten sådan.

Hur? Att ta en paus skapar självmedvetenhet genom att tvinga dig att sakta ned och känna efter så att du kan samla dina tankar och slå bort kontraproduktivt tänkande. Alla har inte den förmågan – men det är inte vårt eget fel.

"Vår värld ger oss inte möjligheten att utveckla den här förmågan", säger Raquel Martin, fil.dr och licensierad klinisk psykolog i Nashville. "Vi känner att vi behöver svara på en gång". Det beror på att dagens samhälle främjar det omedelbara framför att göra saker lugnt och metodiskt, och att vi ofta jäktar omkring med kort stubin eftersom vi inte får chansen att bearbeta allt som händer, säger Martin.

När du reagerar negativt på en situation beror det ofta på att du känner dig stressad, otrygg eller hotad (det inkluderar att känna sig arg eller förolämpad, vilket kan göra att du känner dig personligt angripen), säger Short. Dessa känslor kan trigga kroppens sympatiska nervsystem, som ansvarar förflykt-, kamp- eller frysningsresponsen. Du kan till och med märka att din puls och andning blir snabbare, att musklerna spänns och att du börjar svettas. Denna respons är en överlevnadsmekanism som förbereder dig på att reagera snabbt i livshotande situationer, säger Short. Men trafikstockningar och för långa att göra-listor är inte livshotande, oavsett hur mycket de kan få dig att vilja skrika eller springa därifrån.