Billie har ofta talat om sin klimatsångest och hur det påverkar hennes musik, partnerskap och stadionturnéer. Hon tillåter inga sugrör av plast på konserter och ber till och med publiken att ta med sina egna vattenflaskor. Men hon är alltid angelägen om att lära sig mer. När det gäller Ayana har hon inte bara en lång karriär inom vetenskap och politik, utan hon är också medgrundare av Urban Ocean Lab, en tankesmedja för kuststädernas framtid, medgrundare av The All We Can Save Project, för att stödja ledande kvinnor inom klimatfrågor, och medskapare av How to Save a Planet, en podcast om klimatlösningar.