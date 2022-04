Nikes låda som halverar förpackningen

Innebär det här att One Box kommer att ersätta alla befintliga skokartonger? Nej, åtminstone inte med en gång. Miljontals lådor skickas i år och det antalet förväntas öka i takt med ytterligare testning och finjusteringar. "Det här är stort, men vi testar oss fortfarande fram", säger Erica. "One Box kan utvecklas med tiden – utseendet, användningsområdet och antalet lådor vi kan spara in."



Och precis som Space Hippie inspirerade oss att skapa den här innovativa förpackningen, inspirerar One Box till nya idéer om hur vi kan förändra andra förpackningsrutiner. Till exempel kanske vi kan minska mängden papper som går åt för att fylla ut tån i skorna eller hitta ett sätt att skippa plastpåsarna runt varje plagg.



Rich kommenterar att allt det här är en del av en större helhet: Nikes övergripande fokus för att minimera förpackningsmaterialet, vilket är ett projekt i ständig utveckling.