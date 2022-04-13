Nikes låda som halverar förpackningen

Specialleverans: så här halveras förpackningen med hjälp av One Box
Innovation
Läs om hur Nikes förpackningsteam skippar dubbellådan för att minska mängden avfall – och sätta en ny standard för skokartonger.
Presenterad av Move To Zero: Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
"Förpackningen prioriteras inte alltid", säger Rich Hastings som sedan mer än 20 år tillbaka är Nikes främsta formgivare av anpassade skokartonger. "Många människor inser inte hur stor betydelse den kan ha för miljön."
När du köper skor online har du säkert lagt märke till att skokartongen levereras i en annan kartong. "Där såg vi en möjlighet att förbättra den befintliga modellen", säger han.
När Rich och hans team arbetade med lanseringen av Space Hippie 2020 fick de möjlighet att förverkliga sin idé. För en skokollektion som tillverkas av minst 25 till 50 procent återvunnet material i förhållande till vikten behöver så klart en miljövänlig förpackning som matchar den futuristiska designen.
Efter arbetet med kartongen till Space Hippie (i mitten) designade Rich Hastings och hans team One Box som helt skippar
modellen med dubbla kartonger.
"Space Hippie var startskottet", säger Erica Swanson, Sustainable Product Operations. "Vi ville ta fram ett innovativt system för att frakta skor direkt i skokartongen, istället för att frakta en kartong i en annan kartong."
Så när du köper ett par skor online eliminerar det en hel kartong från beställningen – och från pappersåtervinningen. Det låter enkelt, men som med alla branschledande koncept har det krävt mycket arbete för att skapa en välfungerande process.
Tester och feedback
"Det var tänkt som en tillfällig lansering. Så vi bestämde oss för att testa, trots att vi inte visste säkert om det skulle fungera", säger Rich om den sneakerkollektion som fraktades i sin egen rektangulära skokartong.
"Men skorna blev så populära att vi snabbt blev tvungna att öka produktionen. Vi fick mycket feedback om att lådan inte var tillräckligt tålig för att klara av frakt och hantering, så vi uppdaterade den baserat på de insikterna.”
Erica Swanson arbetar för att ta Nike till nästa nivå med One Box. "86 procent av konsumenterna säger att de
föredrar varumärken som hjälper dem att göra hållbara val", säger Erica. "One Box tillgodoser det behovet."
Rich och teamet utsatte lådan för en rad tekniska tester, till exempel krosstest med slag och stötar, för att säkerställa att den skulle tåla att fraktas hela vägen hem till dig. Testerna hjälpte teamet att skapa en ännu starkare låda – och visade att designen skulle fungera även i betydligt större skala.
Resultatet av alla storslagna drömmar och tester? Nike One Box. Med dagens design rymmer den nästan alla typer av skor som Nike tillverkar. Och även om den skiljer sig ganska mycket från den första versionen är syftet detsamma: att minska avfallet.
Det finns mycket att vinna på att frakta skorna direkt i skokartongen och skippa ytterlådan (och eventuellt extra förpackningsmaterial).
Jämfört med den traditionella förpackningen ger One Box 51 procent mindre avfall när du beställer ett par skor online, oavsett skomodell.
Jämfört med den traditionella förpackningen
ger One Box 51 procent mindre avfall
när du beställer ett par skor online, oavsett
skomodell.
Hur går det till att skapa den perfekta lådan? Enligt Chris Conklin handlar det mycket om detaljerna.
Styrka i enkelheten
"Vårt team samarbetade för att verkligen tänka igenom hur kunden kommer att interagera med lådan", säger Chris Conklin, Packaging Design.
Här ser du resultatet av allt detaljarbete:
- Diskret utsida
På håll gör One Box inget väsen av sig – och det är meningen. "Det var ett strategiskt beslut av säkerhetsskäl", säger Chris om den logotypfria designen. "Vi ville inte att det skulle synas på lådan att det är ett par nya skor som står utanför din dörr.”
- Returer utan tejp
Lådans lock sitter fast med en klisterremsa för att minimera tejpanvändningen. Men ibland blir det inte som det var tänkt och så behövde teamet också komma på en lösning för hur konsumenterna skulle hantera returer. Därför har lådan försetts med en andra klisterremsa så att den kan återförseglas för retur.
- Tryck som inte färgar av sig
"Vi testade med tryck i olika färger på lådans insida", säger Chris. "Men när vi upptäckte att bläcket färgade av sig på vita mellansulor bytte vi till vitt tryck för att hålla produkten perfekt."
Och vårt sätt att använda det vita bläcket påverkades också av grundtanken om att minska avfallet. "Vi tog hänsyn till vattenförbrukningen vid tryck", säger Chris. "Vi ville skapa en minimalistisk design för att hålla nere klimatpåverkan."
När du får hem en One Box märker du hur alla de här funktionerna samverkar för att ge dig den bästa tänkbara kombinationen av skokartong och fraktlåda. Kartongen kan också ha fått några små skavanker. "Se det som en påminnelse om din insats för att slippa ännu en låda i återvinningsbehållaren", säger Erica.
Framtidens skokartonger
Innebär det här att One Box kommer att ersätta alla befintliga skokartonger? Nej, åtminstone inte med en gång. Miljontals lådor skickas i år och det antalet förväntas öka i takt med ytterligare testning och finjusteringar. "Det här är stort, men vi testar oss fortfarande fram", säger Erica. "One Box kan utvecklas med tiden – utseendet, användningsområdet och antalet lådor vi kan spara in."
Och precis som Space Hippie inspirerade oss att skapa den här innovativa förpackningen, inspirerar One Box till nya idéer om hur vi kan förändra andra förpackningsrutiner. Till exempel kanske vi kan minska mängden papper som går åt för att fylla ut tån i skorna eller hitta ett sätt att skippa plastpåsarna runt varje plagg.
Rich kommenterar att allt det här är en del av en större helhet: Nikes övergripande fokus för att minimera förpackningsmaterialet, vilket är ett projekt i ständig utveckling.
"Vi är ledande inom det här arbetet – ändå har vi bara börjat."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
"Vi är ledande inom det här arbetet – ändå
har vi bara börjat."
Erica Swanson
Senior Director, Sustainable Product Operations
För mer information: Besök Nike.com/Sustainability och upptäck hur vi tillsammans kan nå våra Move to Zero-mål för en avfallsfri verksamhet med neutralt koldioxidavtryck.
Foto: Ariel Fisher
Text: Rebecca Coolidge