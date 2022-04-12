Hur data förbättrar Nikes skodesign

Analysera det här: Så används data inom design
Innovation
Vi utvecklar nya processer för dataanalys i syfte att öka andelen återvunnet material i våra klassiska skomodeller. Men de visuella förändringarna är så subtila att du förmodligen inte lägger märke till dem.
Presenterad av Move To Zero: Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Materialvalen är ett bra ställe att börja på när man vill göra skillnad genom produktdesign.
Cirka 70 % av Nikes koldioxidavtryck kommer från material. Så även små förändringar kan minska utsläppen betydligt.
"Vi visste att det var vårt ansvar att ändra våra material", säger Isabel Torres, som är skomaterialutvecklare om Nike Air Max-kollektionen. "Det är som att stänga kranen när du borstar tänderna, det är bara logiskt."
Men även logiska och självklara förändringar kan vara svåra att göra utan rätt information. Det är där data kommer in i bilden.
"En av datans roller är att hjälpa designers att göra verklighet av sina visioner", säger Nina Watkins, som är med i teamet av datanalytiker som ger designers verktygen de behöver för att fatta bättre beslut om materialvalen. Men hur gör de?
Framstegen inom hållbarhetsinriktad design är möjliga tack vare dataanalytiker som Nina Watkins på bilden ovan.
Jämför alternativen
Har du någon gång funderat över hur andelen återvunnet material mäts? Det är sådana som Nina som räknar ut det.
"Uträkningen är egentligen grundläggande algebra", säger Nina. "Men det behövs massor av lagarbete för att göra verklighet av det." Den största utmaningen är att följa det återvunna materialets resa från varje leverantör – ingen liten uppgift.
"Det var en helt ny process, så vi fick komma på saker efter hand", fortsätter hon. "I början vägde jag varje skodel var för sig på en köksvåg."
För att avgöra mängden återvunnet material i skon använde Nina en köksvåg för att väga varje del.
Så här mäter du skons återvunna material:
- Ta varje dels procentuella återvunna material.
- Multiplicera procenten med delens vikt för att få reda på hur mycket av vikten som är återvunnet material.
- Plussa ihop all den återvunna vikten (x antal skodelar).
- Dela den totala återvunna vikten med skornas totala vikt.
- Lösning = procent återvunnet material i förhållande till vikten för ett par skor. Boom.
"Vi har lyckats skala upp den ursprungliga metoden tack vare att vi har fått otrolig hjälp från våra produktionspartners", säger Nina. "De tillverkar inte bara våra skor utan väger också noga varje del innan varje tillverkningsrunda."
Med hjälp av dessa uppräknade data får Nikes designer viktig information om materialen de använder – både när de utvecklar nya skor och när de uppdaterar klassiska looks.
Grace (vänster) och Isabel använder data för att fatta informerade designbeslut.
Data blir verklighet
Ett exempel på den här datadrivna beslutsfattningen är den subtila förvandlingen av skorna Nike Air Max 90, 95 och 97 för kvinnor.
"De här skorna är legendariska", säger Grace Lee, huvudansvarig materialdesigner. "Men Nike handlar om innovation och att alltid försöka hitta sätt att bli bättre. I det här fallet visste vi att vi kunde uppdatera skorna med mer hållbara material."
Deras mål var att uppdatera den främsta skon i Air Max-kollektionen, som är en av Nikes mest populära.
Grace Lee, huvudansvarig materialdesigner, jämför materialprover.
De kallade projektet Better Essentials. "Better" för att målet var att använda mer återvunnet material än originalet. "Essential" för att den mer hållbara versionen inte skulle vara alltför annorlunda från det som gjorde originalet så välkänt.
"Vi lade stor vikt vid alla detaljer – känslan, doften, hur de var att ta på. Allt!", säger produktchefen Negin Mani. "Vi ville att Nikes fans skulle få samma produkt, men tack vare användningen av återvunnet material så blir miljöpåverkan mindre."
Exempel på resultatet av projektet Better Essentials: skon Nike Air Max 95 tillverkad i minst 20 % återvunnet material i förhållande till sin vikt.
Finslipa designen
Teamet kunde till slut använda data och analysverktyg för att fatta innovativa materialbeslut. De uppdaterade allt från skosnören till foder till mellansulan och använde alternativ med återvunnet material som lämnar mindre avtryck.
Resultatet: skor med åtminstone 20 % återvunnet material i förhållande till sin vikt.
Förvandlingen ska inte förstöra skon. En Air Max-älskare ska inte kunna märka skillnaden i materialen.
Lyckades teamet?
"Jag är expert på olika material, och jag märker ingen skillnad mellan originalen och de hållbara materialen", säger Grace.
Låter som en vinnare.
För mer information: Besök Nike.com/Sustainability och upptäck hur vi tillsammans kan nå våra Move to Zero-mål för en avfallsfri verksamhet med neutralt koldioxidavtryck.
Foto: Ariel Fisher
Text: Sallie Stacker
Presenterad av Move To Zero: Nikes resa mot noll koldioxidutsläpp och noll avfall för att säkra sportens framtid.
Materialvalen är ett bra ställe att börja på när man vill göra skillnad genom produktdesign.
Cirka 70 % av Nikes koldioxidavtryck kommer från material. Så även små förändringar kan minska utsläppen betydligt.
"Vi visste att det var vårt ansvar att ändra våra material", säger Isabel Torres, som är skomaterialutvecklare om Nike Air Max-kollektionen. "Det är som att stänga kranen när du borstar tänderna, det är bara logiskt."
Men även logiska och självklara förändringar kan vara svåra att göra utan rätt information. Det är där data kommer in i bilden.
"En av datans roller är att hjälpa designers att göra verklighet av sina visioner", säger Nina Watkins, som är med i teamet av datanalytiker som ger designers verktygen de behöver för att fatta bättre beslut om materialvalen. Men hur gör de?
Framstegen inom hållbarhetsinriktad design är möjliga tack vare dataanalytiker som Nina Watkins på bilden ovan.
För att avgöra mängden återvunnet material i skon använde Nina en köksvåg för att väga varje del.
Jämför alternativen
Har du någon gång funderat över hur andelen återvunnet material mäts? Det är sådana som Nina som räknar ut det.
"Uträkningen är egentligen grundläggande algebra", säger Nina. "Men det behövs massor av lagarbete för att göra verklighet av det." Den största utmaningen är att följa det återvunna materialets resa från varje leverantör – ingen liten uppgift.
"Det var en helt ny process, så vi fick komma på saker efter hand", fortsätter hon. "I början vägde jag varje skodel var för sig på en köksvåg."
Grace (vänster), Negin (mitten) och Isabel använder data för att fatta informerade designbeslut och välja så
hållbara material som möjligt.
Så här mäter du skons återvunna material:
- Ta varje dels procentuella återvunna material.
- Multiplicera procenten med delens vikt för att få reda på hur mycket av vikten som är återvunnet material.
- Plussa ihop all den återvunna vikten (x antal skodelar).
- Dela den totala återvunna vikten med skornas totala vikt.
- Lösning = procent återvunnet material i förhållande till vikten för ett par skor. Boom.
"Vi har lyckats skala upp den ursprungliga metoden tack vare att vi har fått otrolig hjälp från våra produktionspartners", säger Nina. "De tillverkar inte bara våra skor utan väger också noga varje del innan varje tillverkningsrunda."
Med hjälp av dessa uppräknade data får Nikes designer viktig information om materialen de använder – både när de utvecklar nya skor och när de uppdaterar klassiska looks.
Data blir verklighet
Ett exempel på den här datadrivna beslutsfattningen är den subtila förvandlingen av skorna Nike Air Max 90, 95 och 97 för kvinnor.
"De här skorna är legendariska", säger Grace Lee, huvudansvarig materialdesigner. "Men Nike handlar om innovation och att alltid försöka hitta sätt att bli bättre. I det här fallet visste vi att vi kunde uppdatera skorna med mer hållbara material."
Deras mål var att uppdatera den främsta skon i Air Max-kollektionen, som är en av Nikes mest populära.
"Vi visste att vi kunde uppdatera skorna med mer hållbara material", säger materialdesignern Grace Lee på bilden.
De kallade projektet Better Essentials. "Better" för att målet var att använda mer återvunnet material än originalet. "Essential" för att den mer hållbara versionen inte skulle vara alltför annorlunda från det som gjorde originalet så välkänt.
"Vi lade stor vikt vid alla detaljer – känslan, doften, hur de var att ta på. Allt!", säger produktchefen Negin Mani. "Vi ville att Nikes fans skulle få samma produkt, men tack vare användningen av återvunnet material så blir miljöpåverkan mindre."
Skomaterialutvecklaren Isabel Torres (vänster) jobbar. Exempel på
resultatet av projektet Better Essentials (höger).
Finslipa designen
Teamet kunde till slut använda data och analysverktyg för att fatta innovativa materialbeslut. De uppdaterade allt från skosnören till foder till mellansulan och använde alternativ med återvunnet material som lämnar mindre avtryck.
Resultatet: skor med åtminstone 20 % återvunnet material i förhållande till sin vikt.
Förvandlingen ska inte förstöra skon. En Air Max-älskare ska inte kunna märka skillnaden i materialen.
Lyckades teamet?
"Jag är expert på olika material, och jag märker ingen skillnad mellan originalen och de hållbara materialen", säger Grace.
Låter som en vinnare.
För mer information: Besök Nike.com/Sustainability och upptäck hur vi tillsammans kan nå våra Move to Zero-mål för en avfallsfri verksamhet med neutralt koldioxidavtryck.
Foto: Ariel Fisher
Text: Sallie Stacker