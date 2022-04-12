Hur data förbättrar Nikes skodesign

Materialvalen är ett bra ställe att börja på när man vill göra skillnad genom produktdesign.



Cirka 70 % av Nikes koldioxidavtryck kommer från material. Så även små förändringar kan minska utsläppen betydligt.



"Vi visste att det var vårt ansvar att ändra våra material", säger Isabel Torres, som är skomaterialutvecklare om Nike Air Max-kollektionen. "Det är som att stänga kranen när du borstar tänderna, det är bara logiskt."



Men även logiska och självklara förändringar kan vara svåra att göra utan rätt information. Det är där data kommer in i bilden.



"En av datans roller är att hjälpa designers att göra verklighet av sina visioner", säger Nina Watkins, som är med i teamet av datanalytiker som ger designers verktygen de behöver för att fatta bättre beslut om materialvalen. Men hur gör de?