Hur man rengör löparskor – med ett mindre fotavtryck på miljön

För Raj Mistry är löparskor mer än bara löparskor.



"De är en del av vår story", säger Raj som är senior kläddesigner på Nike. "När du får en djupare relation till dem, bryr du dig mer om dem. Du vill att de ska hålla längre."



Rengöring av dina skor är ett sätt att stärka relationen till dem. Du blir också en mer medveten konsument som inte köper nytt lika ofta. "Jag tänker inte bara slänga dem när jag skaffar ett par nya skor eller efter några kilometer", säger Raj som hela sitt liv haft ett passionerat intresse för att laga och sköta om vintagekläder.



I videon ovan visar Raj några enkla trick du kan göra för att hålla skorna rena samt en metod för att djuprengöra och skrubba skorna när de är väldigt smutsiga.



Vill du ha fler tips om hur du kan förlänga livslängden på dina löparskor? Kolla in vår fullständiga guide till löparskor för råd om allt från vikten av att knyta upp skorna till att skriva inspirerande citat på dem.