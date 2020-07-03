Få ut mer av varje löprunda

Hur du får ut mer av varje löprunda
Rörelse
med Nike Running
Fundera på varför du löptränar för att fokusera mer på glädjen än på siffrorna.
Löpning är mer än bara nummer och mätvärden. I den här artikeln ber Coach Bennet dig fundera på varför du löptränar. Att fundera över varför kan hjälpa dig att fokusera mer på glädjen än siffrorna. Och det blir bränslet för nästa löprunda, och nästa, och nästa. Så oavsett vad siffrorna säger blir varje löprunda en liten seger. Nu kör vi!
Löpare brukar bedöma en löprunda efter två parametrar: distans och tempo. I vår databesatta tillvaro kan du dela allt från de mest grundläggande värdena till VO2 max och stegkadens på sociala medier. Men den här snäva, sifferfokuserade vinkeln på löpning kan faktiskt ta bort lite av glädjen.
"Ofta firar folk bara riktigt hårda träningspass eller sina allra längsta lopp", säger Nike Runnings Global Head Coach Chris Bennett. "Men ju bättre du blir, desto svårare blir det att slå de där milstolparna. Och om det är allt du bygger din träning på, så kommer du inte att fira särskilt mycket."
Om du istället låter löpningen handla om mer än bara den fysiska aktiviteten och alla siffror som hör till den, säger Bennett att du får chansen att lyckas och njuta mer av sporten. Det bästa sättet är att fundera på varför du löptränar.
"Men ju bättre du blir, desto svårare blir det att slå de där milstolparna. Och om det är allt du bygger din träning på, så kommer du inte att fira särskilt mycket."
Nike Runnings Global Head Coach, Chris Bennett
Tänk på varför du löptränar. Hjälper det dig att stressa ner efter en hård arbetsdag? Hjälper det dig att lösa svåra problem eller hitta kreativa lösningar? Är det helt enkelt ett sätt att komma ut och få lite sol?
Att fokusera på varför du löptränar eller på ditt mål med att löpträna är mycket mer motiverande än att tänka enbart på hur långt eller snabbt du springer, säger Bennett. Dessutom får du ett skäl att gratulera dig själv varje gång du uppfyller ditt mål.
Att veta varför är också avgörande för att utveckla mental styrka, eller hur mycket du är villig att stå ut med när du strävar efter ditt mål. För trots allt är din mentala uthållighet viktig, precis som musklerna som arbetar för att pusha dina gränser och fortsätta när det känns tufft. Att påminna dig själv om varför du löptränar är ett bra sätt att bygga den där inre styrkan.
Viktigast av allt, att löpträna med ett mål kan göra det roligare. "Löpning bör påminna dig om att du har energi och är full av liv", säger Bennett. "Vi ska njuta av löpningen. Vi väljer ju själva att springa." Det där kan vara svårt när du ser på din lilla GPS-skärm varannan sekund.
Det betyder inte att du måste hoppa över siffrorna. Bennett föreslår det här: "Försök att lägga till något annat slags mätvärde för att mäta hur framgångsrikt du löptränar." Klarade du en tuff backe i kvarteret för första gången? Kom du på ett bra projekt att jobba med? Såg du en fantastisk soluppgång? "Ingen av de där sakerna har att göra med hur långt eller snabbt du sprang, men de är allihop fantastiska, och det är den mest kraftfulla delen av löpning", säger Bennet.
Tre sätt att få en bättre löprunda
Nu när du vet varför du springer kan du använda Coach Bennetts tips för att få ut mesta möjliga av din löpträning.
- Visualisera framgång. Löptränar du för att stressa ner? Föreställ dig att du fullbordar din träning med en känsla av lugn samtidigt som du är energisk. Löptränar du för att känna dig mer vältränad och hälsosam? Tänk på din form, din andning och allt bra du ger ditt sinne och din kropp med varje steg.
- Övertyga dig själv.Att säga till dig själv att "du klarar det" kan kännas konstigt, men positiva meddelanden kan övertyga hjärnan och benen att du har mer att ge, oavsett du är ute på en vanlig löprunda eller om det är tävling.
- Känn dig bekväm med det obekväma. Kanske det regnar eller så har du hamnat i en backig del av sträckan. Istället för att omedelbart gå in i negativa tankar ska du fundera på hur utmanande träningsförhållanden gör dig till en bättre, mer mångsidig löpare. Beröm dig själv efteråt för att du tog dig igenom det här svåra momentet. Att du klarade att springa genom en tuff period – oavsett om du mötte problem under träningen eller ute i världen – är ett kvitto på allt arbete du lagt ner på träningen. Som Bennett säger: "Vi löptränar inte för att allt ska bli lättare, vi löptränar så att vi kan ta oss an svårare och svårare saker."
"Vi löptränar inte för att allt ska bli lättare, vi löptränar så att vi kan ta oss an svårare och svårare saker."
Nike Runnings Global Head Coach, Chris Bennett