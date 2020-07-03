Få ut mer av varje löprunda

Att fokusera på varför du löptränar eller på ditt mål med att löpträna är mycket mer motiverande än att tänka enbart på hur långt eller snabbt du springer, säger Bennett. Dessutom får du ett skäl att gratulera dig själv varje gång du uppfyller ditt mål.



Att veta varför är också avgörande för att utveckla mental styrka, eller hur mycket du är villig att stå ut med när du strävar efter ditt mål. För trots allt är din mentala uthållighet viktig, precis som musklerna som arbetar för att pusha dina gränser och fortsätta när det känns tufft. Att påminna dig själv om varför du löptränar är ett bra sätt att bygga den där inre styrkan.



Viktigast av allt, att löpträna med ett mål kan göra det roligare. "Löpning bör påminna dig om att du har energi och är full av liv", säger Bennett. "Vi ska njuta av löpningen. Vi väljer ju själva att springa." Det där kan vara svårt när du ser på din lilla GPS-skärm varannan sekund.



Det betyder inte att du måste hoppa över siffrorna. Bennett föreslår det här: "Försök att lägga till något annat slags mätvärde för att mäta hur framgångsrikt du löptränar." Klarade du en tuff backe i kvarteret för första gången? Kom du på ett bra projekt att jobba med? Såg du en fantastisk soluppgång? "Ingen av de där sakerna har att göra med hur långt eller snabbt du sprang, men de är allihop fantastiska, och det är den mest kraftfulla delen av löpning", säger Bennet.