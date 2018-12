VELOCIDADE (PISTA) 200 metros ao ritmo de um quilómetro com 45 seg. de recuperação

800 metros ao ritmo dos 10 km com 2 min. de recuperação

200 metros ao ritmo de um quilómetro com 45 seg. de recuperação

600 metros ao ritmo dos 10 km com 2 min. de recuperação

200 metros ao ritmo de um quilómetro com 45 seg. de recuperação

400 metros ao ritmo dos 10 km com 2 min. de recuperação

800 metros ao ritmo dos 5 km com 45 seg. de recuperação

200 metros ao ritmo de um quilómetro com 2 min. de recuperação

600 metros ao ritmo dos 5 km com 45 seg. de recuperação

200 metros ao ritmo de um quilómetro com 2 min. de recuperação

400 metros ao ritmo dos 5 km com 45 seg. de recuperação

200 metros ao ritmo de um quilómetro