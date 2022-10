Plano de treino para 5 km

Uma corrida de 5 km é algo divertido. Uma corrida de 5 km é entusiasmante. Treinar para uma corrida de 5 km não poderia ser diferente.

Vais experimentar muitas corridas de velocidade diferentes porque a velocidade é divertida. Vais fazer corridas de recuperação e corridas longas e vais conseguir ir mais longe do que nunca, pois correr e cruzar novas metas é entusiasmante. Além disso, vais chegar à linha de partida com entusiasmo e a postos para te divertires no percurso até à linha da meta.

Este plano foi criado com base num calendário de 8 semanas. Além disso, foi concebido para se adaptar ao teu nível de experiência e para ser totalmente flexível de acordo com as tuas necessidades. Quer estejas a quatro ou oito semanas do dia da corrida, podes participar neste programa sempre que for adequado para ti.

És tu quem decide o que incluir no programa e, consequentemente, defines quais os respetivos benefícios. Recomendamos que planeies treinar durante, pelo menos, quatro semanas antes dos 5 km, para que possas correr confortavelmente e concluir os treinos programados.

Parabéns por embarcares nesta jornada épica!