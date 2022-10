Reduzir o risco de lesões relacionadas com a prática do running

* Num estudo externo realizado em 2019 com 226 homens e mulheres durante um programa de treino variável de 12 semanas, as Nike React Infinity Run reduziram as lesões em 52% quando comparadas com as Nike Air Zoom Structure 22 (uma lesão equivalia a falhar três corridas consecutivas ou mais devido a dor relacionada com a corrida). Os participantes descreveram o progresso e as lesões através de questionários online. O nosso estudo revelou que 30,3% dos corredores que utilizaram as Nike Air Zoom Structure 22 sofreram algum tipo de lesão, mas a percentagem foi de apenas 14,5% no caso dos corredores que utilizaram as Nike React Infinity Run. Num segundo estudo realizado em 2020, utilizando o mesmo protocolo, as Nike ZoomX Invincible Run e as Nike React Infinity Run 2 não demonstraram qualquer diferença estatisticamente significativa na incidência de lesões em relação ao modelo Nike React Infinity Run do ano anterior.