Como evitar a fascite plantar

Se tiveres uma dor persistente ou a tua dor piorar ao longo de 48 horas, principalmente depois de passares muito tempo de pé, então ele recomenda remover todo o peso dos teus pés. "Continua até a inflamação e a dor estarem num nível mínimo ou terem desaparecido totalmente", afirma Klein. Para tentar reduzir a pressão sobre os pés, tenta fazer exercícios de cross-training sem levantamento de pesos, como nadar ou pedalar numa bicicleta estática.



Assim que passares a fase de alarme, a fase seguinte é fazer exercícios que fortaleçam o teu pé ou tornozelo, ou que aumentem a mobilidade e a flexibilidade. Alguns exemplos são levantar os dedos, dobrar o pé e alongamentos com uma toalha. "Recomendamos também alongar os dois músculos dos gémeos, o gastrocnémio e o solear", afirma VanDamme. Podes alongar o gastrocnémio colocando as palmas das tuas mãos contra uma parede, dando um passo para trás com um pé e dobrando o joelho da frente de modo a ficares numa posição de lunge, mantendo a perna de trás esticada. Para alongar o solear, mantém o joelho da frente dobrado e dobra ligeiramente o joelho de trás.



Os fisioterapeutas também podem fazer terapia manual no teu tornozelo e na parte central do pé para mobilizar a articulação e melhorar a flexibilidade, afirma VanDamme. Podes fazer este tipo de libertação dos tecidos moles por ti próprio rodando uma bola de lacrosse ou uma garrafa de água congelada por baixo do pé, acrescenta.



Alguns corredores que têm pés chatos ou tendência para a hiperpronação, o que significa que os seus pés inclinam para dentro enquanto correm, utilizam uma técnica de aplicação de fitas para levantar o osso no interior do pé e assim tentar evitar a fasceíte plantar. No entanto, isto pode tornar-se mais um problema do que uma solução, alerta VanDamme. "Uma solução melhor poderá ser fortalecer o pé para que este faça o trabalho que seria assegurado pela fita."



Contudo, para casos extremos, a utilização de talas de noite pode ser um tratamento eficaz. "Quando estás a dormir, o teu pé fica de certa forma enrolado e os tecidos contraem naturalmente", afirma Klein. (É por este motivo que a fasceíte plantar tende a ser pior quando te levantas da cama.) "Uma tala mantém o pé numa posição alongada. Assim, quando acordas, não esteve contraído e é mais fácil fazer pressão sobre o mesmo", explica.