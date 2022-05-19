Como evitar a fascite plantar

Eis uma pequena lição de biologia: nós temos uma camada de tecido espesso que se estende a partir do meio de cada pé e suporta a planta do pé. A fáscia sofre milhares de alongamentos todos os dias enquanto caminhas e corres e o tecido tem uma amplitude bastante resistente, até um certo ponto, afirma Ian Klein, especialista em fisiologia do exercício, cross-training e prevenção de lesões na Universidade do Ohio. Palavras-chave: até um certo ponto. A tensão em excesso, como os treinos excessivos, aumentares de repente os quilómetros que corres ou não reservares dias de recuperação, pode alongar o tecido para além do que é seguro, explica Kate VanDamme, fisioterapeuta e especialista clínica em ortopedia do NYU Langone Health Sports Performance Center. A partir daí, pode inflamar e rasgar, afirma Klein.

Nem sempre é um problema de novatos. A fasceíte plantar pode surgir também em corredores veteranos que se esforçam demasiado, afirma Klein. Os tecidos biomecânicos, tais como músculos dos gémeos contraídos (de não alongar) ou um dedo grande contraído (de colocar imensa pressão sobre o pé durante uma corrida) que pressiona a fáscia plantar, também podem contribuir para o problema, acrescenta VanDamme. Se tiveres pés chatos ou plantas do pé elevadas, um emprego que te obriga a estar de pé todo o dia e/ou utilizas saltos altos frequentemente, o risco aumenta, explica.