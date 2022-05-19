Como evitar a fascite plantar

Protege os teus pés da fasceíte
Orientação
Esta palavra pode afastar-te da tua rotina de running durante meses. Eis como a contornar.
Se és um corredor, provavelmente já ouviste falar da fasceíte plantar, o problema dos pés que é tão estranho de escrever como de pronunciar. Esperamos que nunca a tenhas sentido: uma dor lancinante por baixo do pé que se estende do calcanhar aos dedos. Se tiveres passado por isso, lamentamos! No entanto, podemos pelo menos ajudar-te a compreender o motivo pelo qual aconteceu e ajudar-te a evitar que volte a acontecer.
O que provoca a fasceíte plantar
Eis uma pequena lição de biologia: nós temos uma camada de tecido espesso que se estende a partir do meio de cada pé e suporta a planta do pé. A fáscia sofre milhares de alongamentos todos os dias enquanto caminhas e corres e o tecido tem uma amplitude bastante resistente, até um certo ponto, afirma Ian Klein, especialista em fisiologia do exercício, cross-training e prevenção de lesões na Universidade do Ohio. Palavras-chave: até um certo ponto. A tensão em excesso, como os treinos excessivos, aumentares de repente os quilómetros que corres ou não reservares dias de recuperação, pode alongar o tecido para além do que é seguro, explica Kate VanDamme, fisioterapeuta e especialista clínica em ortopedia do NYU Langone Health Sports Performance Center. A partir daí, pode inflamar e rasgar, afirma Klein.
Nem sempre é um problema de novatos. A fasceíte plantar pode surgir também em corredores veteranos que se esforçam demasiado, afirma Klein. Os tecidos biomecânicos, tais como músculos dos gémeos contraídos (de não alongar) ou um dedo grande contraído (de colocar imensa pressão sobre o pé durante uma corrida) que pressiona a fáscia plantar, também podem contribuir para o problema, acrescenta VanDamme. Se tiveres pés chatos ou plantas do pé elevadas, um emprego que te obriga a estar de pé todo o dia e/ou utilizas saltos altos frequentemente, o risco aumenta, explica.
A tensão em excesso, como os treinos excessivos, aumentares de repente os quilómetros que corres ou não reservares dias de recuperação, pode alongar o tecido para além do que é seguro.
Kate VanDamme
Fisioterapeuta
Como te podes proteger da fasceíte
Antes de mais nada, no momento em que sentires esta dor lancinante de alerta, trata da inflamação. "Esta é a fase de alarme", afirma Klein. Se ignorares as dores, podes acabar por ter de parar durante semanas ou meses. Eis o que fazer:
- Tira dois dias de pausa para tratar do problema. Aproveita esse tempo para descansar e aplicar gelo nos pés, aconselha Klein. Se te conseguires manter de pé, caminha e faz atividades diárias de pé que não te provoquem mais inflamação nem dores e, depois, talvez possas retomar as corridas fáceis.
- Se a tua dor piorar ao longo de 48 horas ou continuar a persistir, tenta remover todo o peso do pé que te doí. "Continua até a inflamação e a dor estarem num nível mínimo ou terem desaparecido totalmente", afirma Klein. Para tentar reduzir a pressão sobre os pés (e encontrares a solução de fitness ideal para ti), tenta fazer exercícios de cross-training sem levantamento de pesos, como nadar ou pedalar numa bicicleta estática.
- Assim que passares a fase de alarme (parabéns!), começa a fazer exercícios que fortaleçam o teu pé ou o tornozelo, assim como exercícios que aumentem a mobilidade e a flexibilidade. Alguns exemplos são levantar os dedos, dobrar o pé e alongamentos com uma toalha (o Google é o teu melhor amigo, por isso, procura vídeos de PT licenciados). "Recomendamos também alongar os dois músculos dos gémeos, o gastrocnémio e o solear", afirma VanDamme. Podes alongar o gastrocnémio colocando as palmas das tuas mãos contra uma parede e, em seguida, dando um passo para trás com um pé e dobrando o joelho da frente de modo a ficares numa posição de lunge, mantendo a perna de trás esticada. Para alongar o solear, mantém o joelho da frente dobrado e dobra ligeiramente o joelho de trás.
- Se quiseres levar a recuperação ainda mais longe, um fisioterapeuta pode fazer terapia manual no teu tornozelo e na parte central do pé para mobilizar a articulação e melhorar a flexibilidade, afirma VanDamme. Também podes improvisar este tipo de libertação dos tecidos moles rodando uma bola de lacrosse ou uma garrafa de água congelada por baixo do pé, acrescenta.
- Para os casos extremos (o teu PT/médico desportivo deverá informar-te se esse é o teu caso), a utilização de talas de noite (não te rias) pode ser um tratamento eficaz. "Quando estás a dormir, o teu pé fica de certa forma enrolado, ou seja, os tecidos contraem naturalmente", afirma Klein. É por este motivo que a fasceíte plantar tende a ser pior quando te levantas da cama. "Uma tala mantém o pé numa posição alongada. Assim, quando acordas, não esteve contraído e é mais fácil fazer pressão sobre o mesmo", explica.
Sabes o que não deves fazer, para além de correr muitos quilómetros com os pés inflamados? Alongar os pés sem ajuda. "Quando a tua fáscia plantar está inflamada, o tecido contrai-se para se proteger e curar", afirma Klein. "Até mesmo alongamentos normais podem provocar mais danos."
Quanto tempo pode demorar a curar
Não é surpresa nenhuma que o tratamento da fasceíte plantar é diferente para todas as pessoas, mas quanto mais depressa agires, melhor, afirma Klein. "Tenho visto algumas pessoas recuperarem em apenas um mês quando agem assim que começam a sentir dores", afirma. Por outro lado, "se continuares a correr sem fazer nada para tratar o problema, podes precisar de três ou quatro meses de descanso até recuperares totalmente a saúde". Dito isto, estudos compravam que normalmente são precisos seis meses para resolver o problema.
No entanto, isto não significa que tens de guardar as sapatilhas no armário durante a recuperação. Podes continuar a correr se moderares o teu treino e fizeres os exercícios mencionados acima para desenvolver a força e alongar os gémeos, afirma VanDamme. Se a tua dor continuar, poderás precisar de visitar um especialista em ortopedia. "Se estás a fazer o tipo de tratamento correto e não está a resultar, tens de garantir que não se trata de outra coisa, como uma fratura por stress ou uma dor que irradia a partir de outra área", esclarece.
Por que motivo as sapatilhas podem ajudar
Para enfrentar a dor na planta do pé e ajudar a evitar a ocorrência da fasceíte no futuro, dá uma vista de olhos às tuas sapatilhas, diz VanDamme. Como a fáscia plantar suporta a planta do pé e absorve os impactos quando caminhas ou corres, umas sapatilhas de estabilidade com uma sola intermédia mais firme na zona da planta do pé e uma espuma mais leve e mais suave no exterior podem maximizar a absorção de impactos e contraria a hiperpronação, que pode contribuir para a fasceíte plantar. Procura sapatilhas com suporte que garantam estabilidade e amortecimento adicionais no calcanhar. Poderão ser mais pesadas, mas, se te protegerem da fasceíte, valem a pena.
Como a tua forma desempenha um papel
Talvez não te tenhas apercebido disto, mas muitos corredores recreativos dão passadas demasiado grandes para o seu corpo, diz Derek Samuel, fisioterapeuta licenciado e membro do Nike Performance Council. Consegues perceber isto se pedires a um amigo para fazer um vídeo de ti a correr, gravado de lado: se o teu pé está demasiado à tua frente, estás a dar passadas demasiado grandes e o teu calcanhar está a atuar como um travão. Isto pode não só resultar em problemas na zona plantar, como também abrandar o teu ritmo, uma vez que a parte inferior das pernas absorve mais força do solo, afirma Samuel.
"Observa os atletas de elite: pousam o calcanhar mesmo sob o centro de massa, com a perna perpendicular ao solo", esclarece. Isto mantém os profissionais e quaisquer outros corredores a moverem-se de forma rápida e eficiente. Para criar esse efeito, Samuel diz aos seus pacientes para tentarem dar mais passadas por minuto, imaginando que estão numa queda controlada para a frente.
Os teus pés podem não ser a parte mais elegante ou mais divertida do corpo para estimar e proteger, mas, de certa forma, as tuas corridas começam e terminam com eles. Mantém-nos felizes e, provavelmente, nunca mais terás de pronunciar aquela palavra feia.
Texto: Ashley Mateo
Ilustração: Gracia Lam
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