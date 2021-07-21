Como é que a pronação afeta o teu running

Vamos começar com o que não deves fazer: não mudes a tua marcha natural só para evitar as tuas tendências de pronação. Embora seja bom estares consciente da tua forma, a determinada altura, essa forma de correr é única e concentrares-te demasiado em alterá-la pode afetar as tuas corridas, afirma Chris Bennett, Senior Director of Global Running da Nike, também conhecido como treinador Bennett.



Em vez disso, olha para as tuas sapatilhas. Elas podem fazer a diferença na tua mecânica de running, bem como no risco de lesões, sem precisares de mudar a tua marcha. Se tendes a apresentar hiperpronação (o problema mais comum), opta por sapatilhas com caraterísticas de estabilidade, aconselha Welch. Estas têm uma sola intermédia mais firme na planta do pé e oferecem mais suporte para que seja menos provável que o teu pé incline drasticamente. Para os subpronadores, as sapatilhas que garantam mais amortecimento e absorção de choques podem reduzir a probabilidade de lesões relacionadas com o esforço. De acordo com uma análise publicada na British Journal of Sports Medicine, se as tuas sapatilhas forem confortáveis, tens uma maior probabilidade de reduzir o risco de sofrer lesões.



Para além das tuas sapatilhas (que, já agora, não vão resolver os problemas de pronação), fortalecer os músculos dos teus pés (experimenta elevar os dedos grandes) e trabalhar na mobilidade do pé e do tornozelo (começa a utilizar um rolo de espuma nos teus gémeos) pode, pelo menos, atenuar o problema, afirma Welch.



Idealmente, com o tempo, irás tornar-te num corredor mais neutro. No entanto, se isso não acontecer e não te lesionares com frequência, não te preocupes. Mantém a calma e continua a fazer o que fazes de forma consciente.