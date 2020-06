Como é que a pronação afeta o teu running

"Quando o teu pé apresenta uma pronação insuficiente ou supinação, as articulações dos pés não se movem para absorver choques e a maioria do teu peso recai na extremidade exterior do pé. Isto tem o efeito contrário: as tuas pernas podem arquear para fora", afirma VanDamme. "Aterrar nesta posição aumenta a rigidez em geral. Além disso, as tuas articulações não conseguem absorver tão bem o impacto da corrida, o que pode fazer com que os teus ossos absorvam mais choques e pode contribuir para fraturas por stress", explica VanDamme.



Podes encontrar sapatilhas concebidas para ajudar a suportar a tua anatomia e mecânica de running, bem como a reduzir potencialmente o risco de lesões durante o processo. Se tendes a apresentar hiperpronação, o que acontece com muitos corredores, opta por sapatilhas com caraterísticas de estabilidade. Estas têm uma sola intermédia mais firme na planta do pé e uma espuma mais leve e macia no exterior para maximizar a absorção de choques. Para os subpronadores, as sapatilhas que garantam mais amortecimento e absorção de choques podem reduzir a probabilidade de lesões relacionadas com o esforço.



Lembra-te de que nenhum par de sapatilhas vai mudar automaticamente a tua marcha. Para ajudar a corrigir quaisquer desequilíbrios musculares que possam contribuir para os teus problemas de pronação, muitas vezes precisarás também de exercícios de fortalecimento dos pés e de mobilidade.



Uma novidade reconfortante: de acordo com uma análise publicada na British Journal of Sports Medicine, as sapatilhas com as quais te sintas confortável possivelmente serão as melhores para reduzir o teu risco de sofrer lesões. Por outras palavras, independentemente do tipo de pronação do teu pé, para correres ao teu melhor nível, certifica-te de que as tuas sapatilhas te garantem conforto.