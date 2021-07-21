Encontra a forma de corrida ideal para ti

Para manteres a postura de running correta, o treino de força e o trabalho de mobilidade são essenciais, afirma Ian Klein, fisiologista do exercício especializado em cross-training e prevenção de lesões da Universidade do Ohio. Faz sentido: quando o teu corpo está forte e descontraído, corres bem. Quanto mais fraco e mais contraído estiver o teu corpo, mais facilmente te vais cansar, mais suscetível estarás de perder essa boa postura e mais propensão terás para lesões, uma vez que os músculos podem começar a ceder.



Isto é especialmente verdade para os joelhos, onde ocorrem cerca de 50% das lesões de running, diz Klein. "Pensa no joelho como o centro de uma ponte, com o pé de um lado e a anca do outro. É a área mais fraca e pode ser afetada por problemas de ambos os lados", explica. Se tiveres uma má postura, por exemplo, se rodares os pés para dentro ou tiveres uma passada demasiado grande, é o joelho que suporta o peso.



Fortalece os músculos abaixo e acima do joelho, desde os músculos dos pés até aos glúteos, e poderás absorver melhor o impacto do running e evitar a fadiga que dá origem a uma postura desleixada, diz Janet Hamilton, treinadora de força e condicionamento, proprietária da Running Strong, uma empresa sediada em Atlanta. Afinal, diz ela, se conseguires levantar pesos pesados repetidamente, carregar o teu peso corporal por vários quilómetros vai parecer muito mais fácil.



A força de todo o corpo ajuda-te a preparar-te para o ato de equilíbrio que correr exige. "Sempre que pousas um só pé, todo o teu corpo tem de ser equilibrado para que a tua postura permaneça na vertical e não te torças nem te dobres para ambos os lados", afirma Hamilton.



Para treinares a força para isso, "exerce pressão sobre o músculo num padrão semelhante ao que ocorre quando estás a correr", afirma Klein. Concentra-te em exercícios de uma só perna, como lunges, subidas na caixa e agachamentos com uma perna.



No que diz respeito à mobilidade, tenta fazer exercícios, pelo menos, duas vezes por semana. Utiliza o rolo de espuma, faz alongamentos, utiliza o tapete de ioga antes ou depois de qualquer treino ou dedica uma sessão inteira à mobilidade para manteres um bom relaxamento.