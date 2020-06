Encontra a forma de corrida ideal para ti

Se quiseres provas de que estás a dar passadas demasiado grandes, Samuel sugere que faças um vídeo de ti a correr numa passadeira, gravado de lado. "É uma excelente imagem", diz ele. "Quando mostro isso aos pacientes, a luz apaga-se. Veem realmente como a sua perna não está a pousar perpendicular ao chão."



03. "Dança" pela colina acima



Para manteres a tua passada eficiente quando sobes uma inclinação, pensa em curto e rápido. "Digo aos corredores que devem dançar pela colina acima, com passos leves e rápidos", diz Bennett. Mantém a descontração, inclina-te para a frente, bombeia os braços para ganhares impulso e tenta manter o controlo da respiração. Numa descida, deixa-te levar pela velocidade. "Concentra-te em relaxar a parte superior do corpo e em manter os braços soltos, as costas direitas e a passada no centro da planta do pé", afirma Jason Rexing, treinador do NRC de São Francisco.



04. Mantém a descontração



Enquanto corres, faz ocasionalmente uma verificação da cabeça aos pés para veres se estás a reter tensão em qualquer parte do corpo. Estás a levantar os ombros? As tuas mãos estão em punhos? Estás a fazer caretas? Para ajudar a libertar quaisquer músculos contraídos, inspira profundamente e expira lentamente. Também podes sacudir os braços e as mãos e até virar a cabeça de um lado para o outro. Quanto mais te soltares, diz Bennett, mais energia terás para a tua corrida.



05. Marca o ritmo dos teus braços



Embora o balançar dos braços varie de atleta para atleta, podes tornar o teu balançar o mais eficiente possível ao conduzires os cotovelos para trás e imaginares que estás a polir as unhas nas ancas com as mãos soltas e descontraídas. Mantém o tronco na vertical e, diz Bennett, certifica-te de que não conduzes os braços pelo corpo à tua frente. Caso contrário, "as tuas ancas vão seguir o movimento, balançando para a direita e depois para a esquerda, o que desperdiça energia."