Torna-te um melhor corredor sem correr

02. Mantém um registo de running

Trata-se mais de escrever um diário do que de registar quilómetros numa aplicação. "Um registo de running é uma oportunidade para te sentares e registares o que aconteceu e o que aprendeste com a corrida", afirma Bennett. "Não se trata dos números, trata-se de registar a tua história de running."



Pensa no seguinte: talvez tenhas saído para uma corrida de 5 quilómetros e te tenhas sentido lento. No entanto, ao retrocederes algumas semanas no teu registo, constatas que antes só conseguias correr 2 quilómetros e meio. A constatação de que, mesmo num dia difícil, correste o dobro, talvez até um pouco mais rápido, e com uma melhor atitude, é uma fonte de motivação poderosa. Não é possível obter este tipo de perspetiva emocional ao analisar os dados num monitorizador de fitness.



03. Muda de mentalidade

A vida pode atrapalhar e desviar-te dos teus objetivos enquanto corredor. No entanto, ao culpares-te por não conseguires correr, não estás a contribuir para te aproximares dos teus objetivos. Em vez disso, reconhece que os imprevistos acontecem e conversa contigo próprio como se estivesses a conversar com um colega de equipa ou com alguém com quem te preocupas, refere Bennett.



"Sempre que inicias uma corrida, no primeiro minuto, diz a ti próprio que és fantástico", afirma. "Não é fácil iniciar uma corrida, estejas bem ou mal." O diálogo interno positivo é uma competência que podes aprender e praticar mesmo quando não estás a correr. Essa mentalidade mais forte vai acompanhar-te em todas as corridas, agora e no futuro.