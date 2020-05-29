Treinar as crianças para contribuírem

Movimento
Última atualização: 29 de maio de 2020

Da Nike Training

Ensinar as crianças a contribuírem

A razão pela qual dar às crianças o poder de escolha as ajuda a estarem mais envolvidas no jogo.

Procuras de formas de motivar as crianças a fazerem exercício? Neste artigo, vais aprender sobre um dos seis Cês dos treinos para crianças – contribuição. Tudo se resume a dar voz às crianças e a ajudá-las a sentirem confiança nas suas escolhas.

Quando as crianças têm tempo livre, é fácil que estejam sempre sentadas. Por isso, utilizámos as melhores partes do Made to Play, o compromisso da Nike para ajudar a manter as crianças ativas, para te sugerir uma abordagem semanal aos 6 Cês dos treinos. Neste artigo, Chaima, uma instrutora do projeto na Fundació Barça, partilha dicas sobre como fazer com que as crianças pratiquem desporto em casa.

Ensinar as crianças a contribuírem

As crianças decidem

Uma das primeiras coisas que podes fazer é transmitir às crianças que a opinião delas é fundamental. Segundo Chaima, "Na Fundação Barça, todos os rapazes e todas as raparigas têm um sítio onde podem falar e jogar. Por isso, deixa-os liderar e propor jogos e desafios".

Através de uma contribuição frequente, as crianças aprendem a tomar iniciativa. "É importante que as crianças sintam que têm controlo sobre as suas próprias escolhas", comenta Chaima. Se as crianças forem tímidas ou estiverem relutantes relativamente a passar algum tempo a ponderar o que fazer, atribui-lhes funções e responsabilidades, para que todos sintam que têm um papel a desempenhar. Chaima acredita que é importante que as crianças "sintam que fazem parte de todo o processo. Isso faz com que tenham uma maior segurança e autoestima".

"É importante que as crianças sintam que têm controlo sobre as suas próprias escolhas."

Chaima, Fundació Barça

Aposta na variedade

Combina jogos e exercícios para que as crianças se sintam mais envolvidas e estejam em constante movimento. Chaima revela que "permite que as crianças se sintam à vontade e se exprimam" para que possam dizer "não me apetece jogar futebol hoje. Quero experimentar outro jogo". Não há formas erradas de jogar. É mais importante estimulá-las a ter uma opinião. Chaima encoraja aqueles com quem trabalha a "pensarem por eles próprios e a não se regerem pela norma". Lembra-te, não leves as coisas tão a sério. No fim de contas, são crianças. E as crianças nascem para brincar.

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Data de publicação original: 27 de maio de 2020

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