Ensinar as crianças a contribuírem

A razão pela qual dar às crianças o poder de escolha as ajuda a estarem mais envolvidas no jogo.

Procuras de formas de motivar as crianças a fazerem exercício? Neste artigo, vais aprender sobre um dos seis Cês dos treinos para crianças – contribuição. Tudo se resume a dar voz às crianças e a ajudá-las a sentirem confiança nas suas escolhas.



Quando as crianças têm tempo livre, é fácil que estejam sempre sentadas. Por isso, utilizámos as melhores partes do Made to Play, o compromisso da Nike para ajudar a manter as crianças ativas, para te sugerir uma abordagem semanal aos 6 Cês dos treinos. Neste artigo, Chaima, uma instrutora do projeto na Fundació Barça, partilha dicas sobre como fazer com que as crianças pratiquem desporto em casa.