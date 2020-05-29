Ensinar as crianças a contribuírem

Uma das primeiras coisas que podes fazer é transmitir às crianças que a opinião delas é fundamental. Segundo Chaima, "Na Fundação Barça, todos os rapazes e todas as raparigas têm um sítio onde podem falar e jogar. Por isso, deixa-os liderar e propor jogos e desafios".



Através de uma contribuição frequente, as crianças aprendem a tomar iniciativa. "É importante que as crianças sintam que têm controlo sobre as suas próprias escolhas", comenta Chaima. Se as crianças forem tímidas ou estiverem relutantes relativamente a passar algum tempo a ponderar o que fazer, atribui-lhes funções e responsabilidades, para que todos sintam que têm um papel a desempenhar. Chaima acredita que é importante que as crianças "sintam que fazem parte de todo o processo. Isso faz com que tenham uma maior segurança e autoestima".