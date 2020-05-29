Ensinar as crianças a contribuírem

Treinar as crianças para contribuírem
Movimento
Da Nike Training
A razão pela qual dar às crianças o poder de escolha as ajuda a estarem mais envolvidas no jogo.
Procuras de formas de motivar as crianças a fazerem exercício? Neste artigo, vais aprender sobre um dos seis Cês dos treinos para crianças – contribuição. Tudo se resume a dar voz às crianças e a ajudá-las a sentirem confiança nas suas escolhas.
Quando as crianças têm tempo livre, é fácil que estejam sempre sentadas. Por isso, utilizámos as melhores partes do Made to Play, o compromisso da Nike para ajudar a manter as crianças ativas, para te sugerir uma abordagem semanal aos 6 Cês dos treinos. Neste artigo, Chaima, uma instrutora do projeto na Fundació Barça, partilha dicas sobre como fazer com que as crianças pratiquem desporto em casa.
As crianças decidem
Uma das primeiras coisas que podes fazer é transmitir às crianças que a opinião delas é fundamental. Segundo Chaima, "Na Fundação Barça, todos os rapazes e todas as raparigas têm um sítio onde podem falar e jogar. Por isso, deixa-os liderar e propor jogos e desafios".
Através de uma contribuição frequente, as crianças aprendem a tomar iniciativa. "É importante que as crianças sintam que têm controlo sobre as suas próprias escolhas", comenta Chaima. Se as crianças forem tímidas ou estiverem relutantes relativamente a passar algum tempo a ponderar o que fazer, atribui-lhes funções e responsabilidades, para que todos sintam que têm um papel a desempenhar. Chaima acredita que é importante que as crianças "sintam que fazem parte de todo o processo. Isso faz com que tenham uma maior segurança e autoestima".
"É importante que as crianças sintam que têm controlo sobre as suas próprias escolhas."
Chaima, Fundació Barça
Aposta na variedade
Combina jogos e exercícios para que as crianças se sintam mais envolvidas e estejam em constante movimento. Chaima revela que "permite que as crianças se sintam à vontade e se exprimam" para que possam dizer "não me apetece jogar futebol hoje. Quero experimentar outro jogo". Não há formas erradas de jogar. É mais importante estimulá-las a ter uma opinião. Chaima encoraja aqueles com quem trabalha a "pensarem por eles próprios e a não se regerem pela norma". Lembra-te, não leves as coisas tão a sério. No fim de contas, são crianças. E as crianças nascem para brincar.