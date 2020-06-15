"As crianças só se desenvolvem se as estimularmos a nível mental", afirma a Houda.



No entanto, como o fazer? "Tecendo-lhes elogios verdadeiramente sinceros", responde a Houda. Quando se trata de um elogio, é importante que sejamos específicos sobre algo que as crianças possam controlar, como, por exemplo, o esforço ou a dedicação. Assim, uma excelente opção é dizer algo como: "Sei que este exercício foi difícil, mas mesmo assim continuaste".



As palavras de incentivo mais simples e mais honestas podem ser muito importantes. A Houda também afirma que, embora "possamos ser generosos com os elogios", também temos de "ser pacientes" e não esperar demasiado de imediato.



São os teus pequenos campeões, por isso, concentra-te nos pequenos aspetos positivos. Como diz a Houda, "mantém o estado de espírito em alta e celebra a vida."