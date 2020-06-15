Treinar as crianças com celebração
Orientação
Da Nike Training
Ensina as crianças a celebrarem os seus esforços e estarás a ajudá-las a melhorarem os seus resultados.
Neste artigo, mostramos-te como utilizar o incentivo sincero e positivo para motivar as crianças a seguirem em frente, mesmo quando têm de enfrentar obstáculos, e todos os outros benefícios.
Quando as crianças passam muito tempo em casa, é importante que mantenham a atividade física e o estado de espírito em alta. Assim, aproveitámos aprendizagens do compromisso Made to Play da Nike para te apresentar uma análise dos 6 Cês dos treinos, de forma a ajudar a manter as crianças animadas e ativas. Neste artigo, focamo-nos no "C" de Celebração. Pedimos à Houda Loukili, treinadora do programa Favela Street, em Amesterdão, para explicar o valor da celebração.
Elogiar para progredir
"As crianças só se desenvolvem se as estimularmos a nível mental", afirma a Houda.
No entanto, como o fazer? "Tecendo-lhes elogios verdadeiramente sinceros", responde a Houda. Quando se trata de um elogio, é importante que sejamos específicos sobre algo que as crianças possam controlar, como, por exemplo, o esforço ou a dedicação. Assim, uma excelente opção é dizer algo como: "Sei que este exercício foi difícil, mas mesmo assim continuaste".
As palavras de incentivo mais simples e mais honestas podem ser muito importantes. A Houda também afirma que, embora "possamos ser generosos com os elogios", também temos de "ser pacientes" e não esperar demasiado de imediato.
São os teus pequenos campeões, por isso, concentra-te nos pequenos aspetos positivos. Como diz a Houda, "mantém o estado de espírito em alta e celebra a vida."
"Faz-lhes elogios sinceros"
Houda Loukili, treinadora, programa Favela Street
Na mesma equipa
Também é importante que mostres às crianças que estás do seu lado, mesmo quando cometem erros. Ao oferecer-lhes incentivo, como fazendo o gesto de "dá cá mais cinco", podes criar momentos de verdadeira ligação. Mostra-lhes que és o maior fã delas, "dá um incentivo adicional às crianças", afirma a Houda, principalmente quando enfrentam obstáculos. Se disserem: "Não consigo fazer isto", podes responder: "Ainda não consegues fazer, mas acredito que, se tentares, vais conseguir".