Ensina as crianças a celebrarem os seus esforços e estarás a ajudá-las a melhorarem os seus resultados.

Neste artigo, mostramos-te como utilizar o incentivo sincero e positivo para motivar as crianças a seguirem em frente, mesmo quando têm de enfrentar obstáculos, e todos os outros benefícios.



Quando as crianças passam muito tempo em casa, é importante que mantenham a atividade física e o estado de espírito em alta. Assim, aproveitámos aprendizagens do compromisso Made to Play da Nike para te apresentar uma análise dos 6 Cês dos treinos, de forma a ajudar a manter as crianças animadas e ativas. Neste artigo, focamo-nos no "C" de Celebração. Pedimos à Houda Loukili, treinadora do programa Favela Street, em Amesterdão, para explicar o valor da celebração.