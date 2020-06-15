Treinar as crianças a fazerem escolhas

"Ser treinador não significa que tenhas só de falar. Também tens de ouvir e aprender", afirma o Njabulo.



"Faz perguntas às crianças para demonstrar que tens interesse no que pensam. Deixa que exprimam os seus sentimentos dando-lhes escolhas. Permite-lhes que treinem a tomada de decisões para melhorarem o seu comportamento, a autoestima e as capacidades de liderança."



Ao aplicar o que ouviste das crianças, vais desenvolver confiança e respeito, o que é excelente para todos.