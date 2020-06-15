Treinar as crianças a fazerem escolhas

Orientar as crianças para que façam escolhas
Orientação
Da Nike Training
Fazer boas escolhas pode ajudar as crianças a manterem-se positivas, e também a ti.
Quando se passa mais tempo dentro de casa, pode ser complicado manter as crianças ativas. Assim, aproveitámos aprendizagens do compromisso Made to Play da Nike para te apresentar uma análise semanal dos 6 Cês dos treinos, perfeito para ajudar a trazer mais energia e movimento às crianças.
O "C" desta semana corresponde a "Cultivar escolhas", por isso falámos com o Njabulo Ngxongo, treinador da Nike na Sportstec em Soweto, África do Sul, para ajudar a explicar como podemos capacitar as crianças a tomarem decisões.
Faz-lhes perguntas
"Ser treinador não significa que tenhas só de falar. Também tens de ouvir e aprender", afirma o Njabulo.
"Faz perguntas às crianças para demonstrar que tens interesse no que pensam. Deixa que exprimam os seus sentimentos dando-lhes escolhas. Permite-lhes que treinem a tomada de decisões para melhorarem o seu comportamento, a autoestima e as capacidades de liderança."
Ao aplicar o que ouviste das crianças, vais desenvolver confiança e respeito, o que é excelente para todos.
Deixa-as liderar
Para manter as crianças ativas e envolvidas, dá-lhes controlo relativamente à experiência. Deixa que liderem o dia e criem as suas próprias atividades. "Deixa que se exprimam através do treino e mantém a recetividade a sugestões", afirma Njabulo. "Isto faz com que se sintam felizes."