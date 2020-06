Treinar as crianças a fazerem escolhas

Fazer boas escolhas pode ajudar as crianças a manterem-se positivas, e também a ti.

Quando se passa mais tempo dentro de casa, pode ser complicado manter as crianças ativas. Assim, aproveitámos aprendizagens do compromisso Made to Play da Nike para te apresentar uma análise semanal dos 6 Cês dos treinos, perfeito para ajudar a trazer mais energia e movimento às crianças.



O "C" desta semana corresponde a "Cultivar escolhas", por isso falámos com o Njabulo Ngxongo, treinador da Nike na Sportstec em Soweto, África do Sul, para ajudar a explicar como podemos capacitar as crianças a tomarem decisões.