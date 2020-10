Fica a conhecer ‘JJ’ Roble, a primeira treinadora do Reino Unidade a usar um hijabe

As crianças perguntam à JJ Roble tudo o que quiserem

Com mais de vinte crianças a correr num campo de futebol, os trabalhos de casa a acumularem e uma agenda de arbitragem totalmente preenchida, seria de pensar que Jawahir Roble, conhecida como JJ, estaria pronta para fazer uma pausa. Contudo, para quem conhece JJ, sabe que ela tem sempre um sorriso gigante no rosto, um apito à volta do pescoço e uma atitude positiva que é extremamente contagiante.



Enquanto refugiada nascida na Somália, Jawahir quebrou barreiras ao tornar-se a primeira árbitra de hijab do Reino Unido. No entanto, embora adore a arbitragem e o jogo, sempre teve um lugar especial no seu coração para o papel de treinadora. "Não há muitas crianças na minha zona que joguem futebol, especialmente raparigas. Por isso, queria mudar isso e criar uma equipa de raparigas. Depois, quero criar outra equipa de raparigas e, depois, outra. Assim, teremos esta zona em ação. Este é o sonho", afirma. Criou a equipa no seu bairro como uma forma de simplesmente tirar as suas sete sobrinhas de casa e, rapidamente, tornou-se um oásis para as crianças e famílias da sua comunidade.