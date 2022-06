Receitas para atletas: a pizza de beringela de Colleen Quigley

Pré-aquece o forno a 500 graus Fahrenheit. Corta a beringela em rodelas de ¼ de polegada ou meias-luas. Tempera as rodelas com sal e coloca-as numa grelha com papel de alumínio em algumas camadas de papel de cozinha para remover o excesso de humidade. Entretanto, aquece uma colher de sopa de azeite numa frigideira grande a lume médio-alto e, depois, adiciona a couve e salteia, misturando com a tenaz durante cerca de quatro minutos. Tempera com sal e pimenta. Reserva a couve.



Dispõe a beringela uniformemente na assadeira, rega com azeite e assa durante cinco a seis minutos, virando a meio. Entretanto, polvilha a farinha numa superfície limpa. Espalha e trabalha a massa de piza utilizando o rolo da massa e as tuas mãos, começando por formar um círculo de 12 polegadas. Unta um tabuleiro para piza com azeite, transfere cuidadosamente a massa para o tabuleiro e rega com azeite.



Retira a beringela do forno. Coloca um pedaço de ricota na massa de piza. Desce a temperatura do forno para 450 graus Fahrenheit. Dispõe a beringela e a couve sobre a massa de piza e, em seguida, tempera com sal e pimenta. Com o lado mais largo do ralador ou com uma mandolina, pica o alho em pedaços pequenos. Dispõe o queijo asiago por cima da massa de piza.



Coze a piza durante 12 minutos. Finaliza com alho picado, dispõe os ovos por cima e coze durante mais três minutos ou até as claras estarem cozinhadas. Entretanto, adiciona o vinagre balsâmico e o açúcar mascavado no recipiente pequeno e bate em lume médio-alto até a mistura começar a engrossar. Retira a piza do forno, rega com uma colher de redução de vinagre balsâmico, finaliza com levedura nutritiva e tempera com sal e pimenta.