Existem tipos positivos de comida de "conforto"?

1. Aprende o que realmente significa sentires-te confortável.

O conforto está mais relacionado com o estado do teu corpo depois da refeição do que durante a mesma, afirma Krista Scott-Dixon, doutorada, diretora de currículo da Precision Nutrition. "Deves sentir um estado de alerta tranquilo e constante, e não uma dormência temporária (ou "coma alimentar") nem uma sensação elétrica", afirma. Queres sentir-te como se estivesses a beber uma chávena de café à varanda num domingo de manhã, e não num estado letárgico ou agitado.



Para encontrares verdadeiros alimentos de conforto, verifica o teu corpo imediatamente depois de comeres, uma hora depois (quando o teu corpo já começou a digestão), na manhã seguinte e dois dias mais tarde, recomenda Scott-Dixon. A desconfortável sensação de barriga cheia e a distensão do estômago podem ser instantâneas, mas outros alertas, como um maior inchaço, problemas gastrointestinais ou fadiga, podem demorar 12 a 24 horas a aparecer, explica. Estes são sinais de que será melhor deixares de comer essa comida de "conforto".



2. Opta por alimentos que sejam ricos em mais do que uma coisa.

Em vez de escolheres alimentos cheios de gordura saturada ou transformada, vazios de calorias ou carregados de açúcar, opta por alimentos com um melhor perfil de nutrientes. Prefere o abacate à manteiga, por exemplo, para teres um tipo de gordura mais saudável com cremosidade semelhante. Ou experimenta uma mistura cremosa de amêndoas e cajus rica em antioxidantes, sugere Olenik. Come fruta (como bagas e tâmaras) em vez de açúcar refinado sempre que possível. Os alimentos integrais, densos em nutrientes (frutas, vegetais, grãos integrais, etc.) não só te ajudam a sentir bem fisicamente, como também saciam a tua mente, diz Olenik.



3. Tem atenção aos teus intestinos.

Os especialistas chamam-lhe a ligação intestinos/cérebro: as bactérias no teu trato gastrointestinal, conhecido como intestinos, enviam sinais ao teu sistema nervoso central. De acordo com estudos, é por isso que comer alimentos que não são tão saudáveis pode desorientar as bactérias, aumentando o stress ou a tristeza. Comer alimentos que promovem as bactérias boas nos teus intestinos, como grãos integrais e lentilhas cheios de fibras, gorduras ricas em omega-3 (nozes ou sementes de linhaça e chia) e produtos fermentados (kefir, sauerkraut ou kimchi), por outro lado, podem ter benefícios para o corpo e a mente, revela Olenik. Isto porque este tipo de dieta, e potencialmente até mesmo um probiótico diário, diz Olenik, pode ajudar a equilibrar as bactérias dos intestinos, deixando-te com mais propensão para te sentires bem mental e fisicamente.