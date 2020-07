Manter as crianças ligadas ao desporto

Experimenta algumas técnicas de orientação simples para manteres as crianças ligadas ao desporto.

Para que as crianças estejam ativas e entusiasmadas com o desporto, é importante que se sintam ligadas ao jogo e que retirem algo de positivo deste. Experimenta estas técnicas de orientação simples para que as crianças se movam e, acima de tudo, se divirtam!



Com mais tempo dentro de casa, as crianças podem tornar-se um pouco preguiçosas. Assim, no âmbito do compromisso Made to Play da Nike, vamos apresentar uma análise semanal dos 6 Cês dos treinos para ajudar a manter as crianças motivadas e em movimento. Neste artigo, vamos analisar o "C" de "Connection" (Ligação). Pedimos ao Isyan Demir, embaixador da Nike Community que treina escalões de camadas jovens em Berlim, que explicasse como estabelecer uma ligação verdadeira.