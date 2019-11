Maksymalna dynamiczność

Jest to pierwszy sygnowany model, w którym usunięto warstwę podeszwy środkowej po to, by połączyć profilowaną, pełnowymiarową poduszkę Nike Air Zoom bezpośrednio z cholewką. Dzięki temu wyjątkowo dynamiczna amortyzacja na całej długości znajduje się tuż pod stopą. Dodatkowa poduszka gazowa Air Zoom jest umieszczona pod piętą, co daje jeszcze większą sprężystość na parkiecie.