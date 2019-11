Paul George

George'a zawsze motywował jeden z jego ulubionych cytatów: „Nie mówcie mi, że niebo jest granicą, skoro na księżycu widać ślady ludzkich stóp”. Idealnie odzwierciedla on drogę chłopaka z małego miasteczka Palmdale w Kalifornii, który został wielką gwiazdą NBA. Kolekcja PG x NASA to symbol nieustających marzeń George'a, by stawać się coraz lepszym koszykarzem.