Kulisy projektu

Dziesiąta rocznica

Minęło dziesięć lat, odkąd Kevin Durant dołączył do rodziny Nike. Podczas gdy on sam dojrzewał na boisku i poza nim, sygnowane przez niego buty i jego współpraca z zespołem projektowym Nike ewoluowały. Dziś Kevin bierze udział w procesie tworzenia swoich modeli od początku do końca. Pracuje nad każdym szczegółem, który może się sprawdzić na boisku, oraz czuwa nad tym, by za kolorami i grafikami kryła się wyjątkowa historia. „Ten dziesiąty model będzie reprezentować rozwój mojej współpracy z Nike. To spełnienie marzeń…” – stwierdza KD.