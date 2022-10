Zmniejsz ryzyko kontuzji związanych z bieganiem

W Nike wierzymy, że ludzki potencjał jest nieograniczony. Jednak co roku zbyt wielu biegaczy cierpi z powodu kontuzji, które uniemożliwiają im osiąganie kolejnych celów. Zaczęliśmy więc zadawać sobie pytania: A gdyby tak każdy dzień przerwy od treningów był tylko naszą decyzją? A gdyby tak najlepsi sportowcy nigdy nie pauzowali z powodu kontuzji? Jakie rekordy bylibyśmy w stanie pobić, gdyby udało się zaangażować jeszcze więcej osób? Co by się stało, gdyby żadna biegająca osoba nie musiała przerywać biegania?



Oto Projekt: Run Fearless. Naszą misją jest zapewnienie biegaczom narzędzi do tego, by pozostali zdrowi – i nie musieli się zatrzymywać.