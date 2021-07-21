Idealna postura podczas biegania

„Aby zadbać o odpowiednią postawę podczas biegu, nie można zapomnieć o treningu siłowym i ćwiczeniach na sprawność ruchową” – mówi Ian Klein, specjalista ds. fizjologii wysiłku, treningu przekrojowego i zapobiegania urazom na Uniwersytecie Ohio. Ciężko się nie zgodzić. Jeśli Twoje ciało jest silne i rozluźnione, biegasz dobrze. Im słabsze i bardziej spięte jest Twoje ciało oraz im szybciej się męczy, tym większa szansa na zapomnienie o prawidłowej postawie i odniesienie kontuzji. W takiej sytuacji nadmiernie angażujesz po prostu nie te mięśnie.



„To ważne zwłaszcza w przypadku kolan, których dotyczy 50% kontuzji związanych z bieganiem” – mówi Klein. „Popatrz na swoje kolana jak na środkową część mostu pomiędzy stopami a biodrami. To najsłabsza część, na którą wpływ mają problemy z obu stron” – wyjaśnia. Jeśli nie dbasz o właściwą postawę – np. stawiasz stopy do środka lub lądujesz przed środkiem ciężkości – kolana poniosą tego konsekwencje.



„Jeśli wzmocnisz mięśnie poniżej i powyżej kolana – od mięśni stóp po mięśnie pośladków – lepiej zniesiesz trudy biegania i zapobiegniesz zmęczeniu, które negatywnie wpływa na postawę” – mówi Janet Hamilton, trenerka siłowo-kondycyjna, i właścicielka firmy Running Strong z Atlanty. „Jeśli jesteś w stanie podnosić duże ciężary, radzenie sobie z ciężarem własnego ciała przez kilka kilometrów jest o wiele łatwiejsze”.



Trening siłowy całego ciała pomoże Ci przygotować ciało do utrzymania równowagi podczas biegu. „Za każdym razem, gdy lądujesz na jednej stopie, całe ciało musi tak balansować, żeby zapewnić sobie prostą postawę bez kołysania i wyginania się na boki” – mówi Hamilton.



Aby przygotować się do tego, podczas treningu „musisz obciążać mięśnie w podobny sposób jak podczas biegu” – mówi Klein. Skup się na ćwiczeniach na jedną nogę, takich jak wypady, step-up czy martwy ciąg na jednej nodze.



Jeśli chodzi o sprawność ruchową, postaraj się pracować nad nią co najmniej kilka razy w tygodniu. Postaw na rolowanie pianką, rozciąganie lub jogę przed treningiem lub po jego zakończeniu albo poświęć tej kwestii całą sesję, aby rozluźnić ciało.