Idealna postura podczas biegania

Jeśli chcesz się przekonać, czy faktycznie lądujesz przed swoim środkiem ciężkości, Samuel radzi nagrać z boku swój bieg na bieżni. „To doskonałe rozwiązanie” – mówi. „Kiedy pokazuję to pacjentom, zapala im się lampka. Dopiero wtedy widzą, że ich noga nie jest ustawiona prostopadle do podłoża”.



3. Pod górę tanecznym krokiem



Aby zachować wydajność podczas biegu pod górę, stawiaj krótkie i szybkie kroki. „Mówię biegaczom, żeby wbiegali na wzniesienia tanecznymi krokami, lekkimi i szybkimi” – mówi Bennett. Zrelaksuj się, pochyl do przodu, pracuj rękami, aby zachować tempo, i kontroluj oddech. Podczas zbiegania z górki, daj się porwać szybkości. „Skup się na rozluźnieniu górnej części ciała. Trzymaj ramiona luźno, plecy wysoko i pamiętaj, aby podczas stawiania stopy jako pierwsza kontakt z podłożem miała jej przednia część” – mówi Jason Rexing, trener NRC z San Francisco.



4. Relaks



Podczas biegu od czasu do czasu sprawdzaj, czy jakaś część Twojego ciała nie jest zbyt spięta. Być może trzymasz ramiona zbyt wysoko, zaciskasz pięści lub wykrzywiasz twarz? Aby rozluźnić spięte mięśnie, weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Możesz też potrząsnąć ramionami i rękami lub pokręcić głową. „Im luźniejsze jest Twoje ciało, tym więcej energii możesz przeznaczyć na bieg” – mówi Bennett.



5. Wymachy ramion



Każdy sportowiec wykonuje wymachy ramion inaczej, jednak jeśli chcesz zadbać o to, by były jak najefektywniejsze, staraj się kierować łokcie do tyłu i delikatnie muskać biodra palcami, pamiętając przy tym, by ręce były luźne. Tułów powinien być wyprostowany, a ramiona nie powinny wychylać się do przodu. W przeciwnym razie pójdą za nimi biodra, które będą wychylać się w prawo i w lewo, co przełoży się na utratę energii” – mówi Bennett.