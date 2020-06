Jak pronacja wpływa na bieganie

Jakie buty powinno się nosić, gdy ma się nadpronację, supinację lub całkowicie normalny chód.

Nasze stopy potrzebują pronacji, czyli delikatnego pochylenia do środka – zapewnia to najlepszą efektywność kroku. Jeśli jednak podczas biegu Twoje stopy za bardzo pochylają się do wewnątrz lub lądujesz na zewnętrznej części stopy, to może to być problemem. Oto co należy wiedzieć.



Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Ci się szukać w sklepie butów do biegania, to sprzedawca prawdopodobnie zapytał Cię, jaki masz typ kroku, na przykład czy Twoje stopy mocno pochylają się do środka podczas biegu (nazywa się to nadpronacją). Albo czy ciężar ciała w większości spoczywa na zewnętrznej stronie stopy (to nazywa się supinacją). A może masz już za sobą testy swojego sposobu chodzenia i Twoje stopy wykonują tylko delikatne pochylenie do środka, gdy stawiasz je na ziemi (to inaczej neutralny, normalny krok). Być może sprzedawca w sklepie nawet zaprosił Cię na bieżnię w celu analizy Twojego kroku.