Jak pronacja wpływa na bieganie

Zacznijmy od tego, czego nie robić. „Nie staraj się całkowicie zmieniać swojego kroku tylko po to, aby uniknąć pronacji i supinacji. Choć warto zwracać uwagę na swoją postawę, należy uświadomić sobie, że biegasz, jak biegasz. Przesadne skupianie się na zmianie może negatywnie wpłynąć na Twoje biegi” – mówi Chris Bennett, znany jako trener Bennett, starszy dyrektor Nike Running na poziomie globalnym.



Zamiast tego spójrz na swoje buty. Mogą one być kluczowe dla mechaniki Twojego biegu oraz unikania kontuzji. Co więcej, żadna modyfikacja kroku nie będzie potrzebna. „Jeśli masz nadpronację, jak wielu biegaczy, pomyśl o butach z dodatkowymi stabilizatorami” – mówi Welch. Mają one twardszą podeszwę środkową w obszarze łuku stopy i zapewniają większe wsparcie, dzięki czemu stopa mniej się rusza. W przypadku osób z supinacją urazów przeciążeniowych pomagają unikać buty zapewniające większą amortyzację i lepsze absorbowanie wstrząsów. Według badań opublikowanych w „British Journal of Sports Medicine” najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka urazu jest jednak po prostu bieganie w butach, które są dla Ciebie wygodne.



„Poza butami (które, tak przy okazji, nie rozwiążą całkowicie Twoich problemów z pronacją i supinacją) pomóc może wzmacnianie mięśni stóp (spróbuj unoszenia dużych palców) oraz praca nad mobilnością stóp i kostek (zacznij od rolowania pianką łydek)” – mówi Welch.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z czasem zaczniesz biegać w bardziej neutralny sposób. Jeśli tak się nie stanie, ale nie będziesz też regularnie odnosić kontuzji, nie ma się czym martwić. Zachowaj spokój i biegaj dalej – uważnie.